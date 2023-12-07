دراسة تكشف مفاجأة.. لماذا يصاب الأزواج بارتفاع ضغط الدم؟

القاهرة - سمر حسين - علاقات و مجتمع

يعاني بعض الأشخاص من مشكلة ارتفاع ضغط الدم، إلا أن دراسة حديثة نشرتها مجلة جمعية القلب الأمريكية، ذكرت فيها أن هناك علاقة وثيقة بين الإصابة بالضغط وبين الأشخاص المتزوجين، إذ أن الزواج يمكن أن يرفع من مستويات ضغط الدم، والأزواج أكثر عرضة للإصابة به.

وفيما يلي تستعرض «هن» خلال السطور التالية، حقيقية أن الأزواج هم الأكثر عرضة للإصابة بمرض ضغط الدم، وأبرز الأشخاص المعرضين للإصابة به.

هل الازواج هم الأكثر عرضة بضغط الدم؟

أوضح جيثين سام فارغيز، المؤلف المشارك في الدراسة، والأستاذ الباحث المساعد في مركز إيموري العالمي للسكر، أن تلك الدراسة هي الأولى من نوعها التي تبحث في ارتباط ارتفاع ضغط الدم بين الأزواج من مختلف بلدان العالم وشتى الطبقات الاجتماعية، مثل الأشخاص ذات الدخل المرتفع أوالمتوسط، وكان ذلك من أجل معرفة الأمور المشتركة بين الأفراد الذين لديهم نفس الاهتمامات والبيئة المعيشية وعادات نمط الحياة والنتائج الصحية.

وأظهر البحث أن حوالي 47% من الأزواج في إنجلترا، بمتوسط عمر 74.2 للذكور و72.5 للإناث، يعانون من ارتفاع ضغط الدم، وهي نسبة أعلى من 38% في الولايات المتحدة، و21% في الصين، و20% في الهند، فيما أن السيدات المتزوجات من أزواج يواجهون ضغط الدم، كنّ أكثر عرضة بنسبة 9% للإصابة بارتفاع ضغط الدم، بالإضافة إلى ظهور بعض العادات المشتركة بين الأزواج مع زوجاتهم وارتفاع ضغط الدم، بحسب ما ذكره البحث في مجلة جمعية القلب الأمريكية.

نصائح للحد من الإصابة بارتفاع ضغط الدم بين الازواج

ومن جانبها ذكرت بيثاني بارون جيبس، الأستاذة المساعدة في كلية الصحة العامة بجامعة وست فرجيني، أن المرأة التي يعاني زوجها من ارتفاع ضغط الدم تكون أكثر عرضة للإصابة به، ولكن هناك عدة أمور يمكن اتباعها للتقليل من فرص التعرض له أهمها فيما يلي:

1- إجراء تغييرات حقيقية في نمط الحياة.

2- ممارسة الرياضة بشكل مستمر.

3- الابتعاد عن الأشخاص أو الأماكن التي تسبب القلق أو التوتر.

4- ضرورة اتباع نظام غذائي صحي يحتوي على مختلف الفيتامينات والمعادن التي يحتاج إليها الجسم.

الأشخاص الأكثر عرضة للإصابة بضغط الدم

فيما أعلنت وزارة الصحة المصرية، أنّ هناك فئة من المرضى يكونوا أكثر عرضة لمواجهة مشاكل ضغط الدم أبرزهم في السطور التالية:

- الأشخاص التي تتناول كميات كبيرة من البوتاسيوم في الطعام.

- أصحاب البشرة الداكنة.

- السيدات والأمهات التي تتعرض بشكل مستمر للانفعالات العصبية أو النفسية.

- الأفراد التي تواجه مشاكل في زيادة الوزن.