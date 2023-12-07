ماذا يحدث لجسمك إذا تناولت اليوسفي يوميا؟.. نتائج غير متوقعة

القاهرة - سمر حسين - صحة

تتنوع الفواكه الموسمية في فصل الشتاء، ويقبل المواطنون على تناولها لاحتوائها على عناصر مفيدة للجسم، ومنها اليوسفي الذي يعتبر فاكهة مٌفضلة لدى الكثير من الأشخاص، سواء الكبار أو الصغار، فهو رخيص الثمن، ومتوافر بوفرة في جميع الأسواق، وتحرص الأمهات دائما على شرائه لأولادها وأسرتها.

أهم فوائد اليوسفي في فصل الشتاء

ولليوسفي فوائد عديدة، إلا أن الإفراط في تناوله يضر بالصحة، وفي السطور التالية يقدم موقع «هن» أهم فوائد اليوسفي في فصل الشتاء، وكيف يؤثر على صحة الإسنان عندما يتناوله الشخص بشكل يومي.

فوائد تناول اليوسفي في الشتاء

وفي هذا السياق، ذكر الدكتور محمد عربي، خبير التغذية العلاجية، لـ«هن» أن فاكهة اليوسفي من أفضل الفواكه الموسمية، خاصة للسيدات، فهو بمثابة رمز للصحة والجمال ويساعد على حماية البشرة، وإمداد الجلد بالفيتامينات، وفي السطور التالية، نوضح أبرز فوائده:

- يعتبر اليوسفي من الفواكه الغنية بفيتامين «سي»، الذي يُساعد على حماية الجهاز المناعي من الإصابة بالأمراض المُعدية في فصل الشتاء.

- يحافظ اليوسفي على البشرة نضرة ومشدودة، إذ يحتوي على الكٌولاجين، الذي يمد الجلد بالمرونة ويٌخلص الوجه من حب الشباب.

- اليوسفي من الفواكه الغنية بفيتامين A الذي يٌساهم في تجديد الخلايا.

- يحافظ اليوسفي على صحة الجسم، فهو يحتوي على العديد من المعادن، مثل البوتاسيوم والمغنيسيوم والحديد ومضادات الأكسدة.

- يساعد تناول الشخص لليوسفي على تأخير الشيخوخة.

كيف يؤثر اليوسفي على صحة الأسنان؟

وذكرت الدكتور سالي حمدي، أخصائية جراحة الفم والأسنان خلال تصريحاتها لـ«الوطن»، أن بعض الأشخاص يعانون من آلام في الأسنان خاصة في فصل الشتاء، وتعتقد أن تناول فاكهة اليوسفي يحد من الشعور بآلام، إلا أنها على العكس تمامًا تتسبب في زيادة التهابات اللثة، موضحة أنه يٌفضل لمريض اللثة أو الأسنان، تجنب هذه الفاكهة تماما، مع الاهتمام بنظافتهما، عن طريق استخدام الفرشاة والمعجون، والمضمضة، مرتين بشكل يوميا.