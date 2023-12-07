هل بكتيريا الشيغيلا تسبب الوفاة؟.. تفشت بين جنود الاحتلال الإسرائيلي

القاهرة - سمر حسين - صحة

أثار خبر إصابة جنود الاحتلال الإسرائيلي ببكتيريا وعدوى جدلًا واسعًا بين صفوف القوات التي تشن حربا على قطاع غزة لمدة شهرين حتى الآن، إذ أصيب العديد منهم بالحمى، والإسهال والأمراض المعوية دون معرفة الأسباب.

وخلال الأيام القليلة الماضية، نشرت صحيفة «يديعوت أحرونوت»، تقريرًا أن الجنود أُصيبوا ببكتيريا الشيغيلا، والتي أدت لظهور عدد كبير من حالات الإسهال والأمراض المعوية، مُرجحة إن السبب هو سوء وظروف التخزين للإمدادات الغذائية أدت إلى تفشي بكتيريا الشيغيلا.

على الرغم من انتشار الأخبار من الصحف العبرية، وداخل تل أبيب، إلا أن بعض الصحف قامت بحذفها فيما بعد.

انتشار بكتيريا الشيغيلا

وخلال الأيام القليلة السابقة ازدادت عملية البحث من المواطنين على مواقع التواصل الاجتماعي لمعرفة المعلومات الكاملة عن البكتيريا، ويرصد «هُن» في السطور التالية، معلومات عن بكتيريا الشيغيلا وفقا لموقع «مايو كلينك»، ومراكز السيطرة على الأمراض والوقاية منها الأمريكية «cdc».

ما هي بكتيريا الشيغيلا؟

والشيغيلا، هي عدوى تسببها الطُفيليات الدقيقة الأحادية الخلية، وتُصيب الشيغيلا الجهاز الهضمي للإنسان وتُسبب التهابات في الأمعاء الدقيقة، وقد تُنتقل هذه العدوى عادةً عن طريق تناول المياه أو الطعام الملوث بهذه الطفيلية، وقد تظهر أعراض مثل الإسهال المائي والتقيؤ والحمى وآلام البطن.

وعادًة ما تعالج عدوى الشيغيلا عادةً بواسطة الأدوية المضادة للطفيليات، واتباع إجراءات النظافة الجيدة لمنع انتقال العدوى.

أعراض الشيغيلا

عادة ما تبدأ أعراض الإصابة بعدوى الشيغيلا بعد يوم أو يومين، وتصل حتى أسبوع، هناك بعض الأعراض الشائعة على النحو التالي:

- الإسهال.

- إسهال يحتوى على دم أو مخاط في أغلب الأوقات.

- آلام المعدة.

- تقلصات المعدة المؤلمة.

- الحُمى.

- الغثيان أو القيء.

أسباب الإصابة بعدوى الشيغيلا

- لمس الفم.

- المخالطة المباشرة بين الأشخاص المصابين.

- عدم غسل اليدين جيدًا.

- تناوُل أطعمة ملوثة.

- تناول المياه الملوثة.

- السباحة في حمام مختلط بمياه الصرف الصحي.

- العيش في سكن جماعي أو المشاركة الثكنات العسكرية، مثل ما حدث بجيش الاحتلال.

- التواجد بمناطق تفتقر لمرافق الصرف الصحي.

مضاعفات الإصابة بالشيغيلا.. هل تسبب الموت؟

بحسب الدكتور أمجد الحداد، استشاري المناعة لـ «هُن» فإن الشيغيلا تصل إلى مضاعفات حال عدم علاجها، على النحو التالي:

- الجفاف:

عادًة يؤدي الإسهال بشكل مستمر إلى حدوث الجفاف، وقد يؤدي الجفاف الشديد إلى الموت.

- النوبات الـمرضية:

عادًة ما تنتشر النوبات المَرَضية بين الأطفال المصابين وقد تكون بسبب الحُمى الشديدة.

- تدلي المستقيم:

قد يؤدي الضغط خلال إلى خروج الغشاء المخاطي أو بطانة المستقيم عبر فتحة الشرج.

- متلازمة انحلال الدم اليوريمية:

- تعد من المضاعفات النادرة، التي تصل إلى انخفاض عدد خلايا الدم الحمراء، وانخفاض عدد الصفيحات الدموية والفشل الكلوي الحاد.

- تضخم القولون السمي:

من المضاعفات النادرة التي تحدث حال إصابة القولون بالشلل، وصعوبة التبرز.

- التهاب المفاصل التفاعلي:

وهو ما يسبب ألم والتهاب المفاصل في الكاحلين والقدمين والوركين،

- إحمرار وحكة وإفرازات من إحدى أو كلتا العينين.

- تبول مؤلم.

- عدوى مجرى الدم.