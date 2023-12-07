التثاؤب المتكرر علامة لنقص 4 فيتامينات خطيرة بالجسم

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- أسماء مرسي:

التثاؤب هو رد فعل طبيعي للجسم، ويحدث عندما يكون الشخص متعباً أو مصابًا بنزلة برد، ومع ذلك، يكون أيضًا عرضًا لنقص بعض الفيتامينات المهمة للجسم.

في هذا التقرير، نقدم لكم 4 فيتامينات يؤدي نقصها إلى التثاؤب المتكرر، وفقًا لما ورد في صحيفة "إكسبريس" البريطانية.

- الحديد

وفقًا لهيئة الخدمات الصحية البريطانية، فقر الدم الناجم عن نقص الحديد أحد الأسباب الأكثر شيوعًا للشعور بالإرهاق، كما يؤدي إلى مجموعة من الأعراض، مثل التثاؤب، وضيق في التنفس وخفقان القلب وشحوب الجلد.

وللوقاية من فقر الدم، عليك إضافة بعض الأطعمة الغنية بالحديد إلى نظامك الغذائي، مثل الخضروات الورقية ذات اللون الأخضر الداكن والحبوب المضاف إليها الحديد واللحوم والبقول مثل العدس.

- نقص فيتامين د

التثاؤب أحد الأعراض المبكرة لنقص فيتامين D، ويحدث عندما تشعر بالنعاس أو الملل أو عندما تكون مرهقًا.

- حمض الفوليك

يعد نقص فيتامين ب 12، المعروف أيضًا باسم فقر الدم الناجم عن نقص حمض الفوليك، سببًا شائعًا آخر للأشخاص الذين يعانون التثاؤب المتكرر.

- فيتامين سي

هو فيتامين أساسي للجسم، حيث يساعد على تعزيز المناعة وحماية الخلايا من التلف، كما أنه يساهم في إنتاج الكولاجين، وهو بروتين يعطي الجلد والعظام والغضاريف قوتها.

ويؤدي انخفاض مستوياته عن المعدل الطبيعي إلى ظهور مجموعة من الأعراض، بما في ذلك: التثاؤب المتكرر، التعب، نزلات البرد.

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