لن تتوقع فوائد تدليك الأذن يومياً.. هذا ما يحدث لجسمك

محمد اسماعيل - القاهرة - تدليك الأذن له مجموعة متنوعة من الفوائد الصحية، بما في ذلك تخفيف الألم، وتحسين المزاج، وتعزيز فقدان الوزن.

وتدليك الأذن يمكن أن يساعد أيضاً في تقليل الألم العضلي، والصداع النصفي، والقلق، والأرق. كما أنه يعمل على تحسين الدورة الدموية، وتعزيز الشعور بالاسترخاء والراحة، وفقاً لموقع برايت سايد.

طريقة إجراء تدليك الأذن:

يمكن إجراء تدليك الأذن في أي مكان وفي أي وقت، باستخدام اليد أو باستخدام زيت أو كريم مرطب.

وفيما يلي بعض النصائح لإجراء تدليك الأذن:

- ابدأ بتدليج الجزء العلوي من الأذن برفق، باستخدام حركات دائرية أو للأمام والخلف.

- انتقل إلى شحمة الأذن، وقم بشدّها برفق ثم تحريرها.

- اضغط على الثنية خلف الأذن بحركات هبوطية.

- يمكنك أيضًا محاولة تتبع الخطوط العريضة لمنحنيات أذنك ومنحنياتها.

- اسحب الجلد خلف أذنك أيضًا وانتقل إلى أسفل محيط الأذن. يمكنك القيام بذلك حتى تصل أصابعك إلى خط الفك.

- ضع راحة يدك على أذنك حتى يتم تغطيتها بالكامل. اضغط على أذنك وحرك راحة يدك لأسفل لجعل الجزء العلوي من تجعيد الأذن.

- غطِ الأُذن براحة يدك وابدأ في عمل حركات دائرية بيدك.

يمكن إجراء تدليك الأذن يوميًا أو عدة مرات في الأسبوع.

اقرأ أيضا:

4 أعراض مبكرة تظهر على الجسم تكشف الإصابة بسرطان البنكرياس

احذر تناولها في المساء.. 5 أطعمة تزيد خطر الإصابة بالسكري

"وضعية الدعم".. ما سر جلوس مضيفات الطيران على أيديهن عند الإقلاع والهبوط؟

"سفر وأموال".. 4 أبراج الحظ هيجري وراهم الفترة القادمة

مشهد صادم - موظفو مطعم يصفعون الزبائن قبل تناول الطعام.. لسبب صادم (فيديو)