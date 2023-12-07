الامارات | العمل في مطعم وجبات سريعة عقوبة إهانة نادلة

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - عاقبت محكمة أميركية امرأة من ولاية أوهايو أدينت بالاعتداء الجسدي، بطريقة غير عادية لتقليل وقتها في السجن، بعد إلقاءها وعاء طعام على عاملة مطعم.

وأمر القاضي المتهمة روزماري هاين، 39 عامًا، بالعمل في وظيفة للوجبات السريعة لمدة شهرين، كرد على إهانتها للنادلة الشابة.

وصور مقطع فيديو انتشر على نطاق واسع هاين وهي تصرخ في وجه موظفة في مطعم تشيبتول قبل أن ترمي طعامها في وجه العاملة. وفي البداية، كان من المقرر أن تدفع غرامة وأن تقضي 180 يومًا في السجن، مع وقف التنفيذ لمدة 90 يومًا.

ولكن بعد ذلك، اقترح القاضي تيموثي جيليجان فكرة أخرى، وذلك بعد أن سأل المتهمة إذا "لم تحصلي على طبق البوريتو الخاص بك بالطريقة التي تريديها، فهل هذه هي الطريقة التي تردين بها؟"،"مضيفا وفقا ما نقلته شبكة ( WJW ) المحلية التابعة لمحطة فوكس، أن هذا السلوك غير مقبول.

ثم اقترح القاضي جيليجان على المتهمة أنها تستطيع اقتطاع 60 يومًا من السجن إذا وافقت على العمل 20 ساعة على الأقل أسبوعيًا في مطعم للوجبات السريعة لمدة شهرين. ويبدو أن الأخيرة قبلت بالمقترح.

وكانت الحادثة قد تم تصويرها في 5 سبتمبر من قبل أحد المارة، حيث انتشرت بسرعة كبيرة على وسائل التواصل. وفي المحكمة، اعتذرت هاين وحاولت شرح السبب وراء صراخها على إميلي راسل، عاملة شيبوتل، البالغة من العمر 26 عامًا، مشيرة أن الطعام كان "مثيرا للاشمئزاز".

لكن القاضي جيليجان رد عليها مازحا: "أراهن أنك لن تكوني سعيدة بالطعام الذي ستحصلين عليه في السجن".

وقالت إميلي راسل للمحكمة إنها أصيبت بصدمة نفسية بسبب الحادثة وتركت وظيفتها في المطعم منذ ذلك الحين، وأضافت لصحيفة واشنطن بوست إنها تدخلت لحماية موظف يبلغ من العمر 17 عامًا كانت هاين تصرخ عليه مشيرة إن الطعام كان ساخناً وأحرق وجهها. وجمعت حملة خيرية ما يزيد عن سبعة آلاف دولار للموظفة المستهدفة.