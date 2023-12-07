لايف ستايل

6 معلومات عن زوجة محمد رمضان في عيد زواجهما (فيديو)

0 نشر
0 تبليغ

القاهرة - سمر حسين - علاقات و مجتمع

احتفل الفنان محمد رمضان، بعيد زواجه الـ11، على زوجته ووالدة أبنائه كنز وعلي، أمس، من خلال مقطع فيديو شارك به متابعيه عبر مواقع التواصل الاجتماعي. 

وحاول الفنان محمد رمضان، توثيق العديد من الأحداث والمناسبات التي جمعت بين الثنائي سويًا، في مقطع فيديو مٌميز، وقدم لها أغنية تغزل فيها بصوته، مدونًا: «عيد جوازنا الـ١١كل سنة وانتي حبيبتي ومراتي ورفيقة نجاحي في حياتي وعملي، اللهم باركلي واحفظلي عائلتي واحفظني لهم». 

من هي زوجة محمد رمضان؟

1- تدعى نسرين السيد عبدالفتاح.

2- تزوجت نسرين من محمد رمضان في 2012،

3- لم يقيما الزوجان حفل زفاف، واكتفى بعقد قرانهما

4- كلل زواج «نسرين» ومحمد رمضان بطفلين، هما على وكنز.

5- تحرص على التواجد معه في المناسبات المهمة وتشاركه حفلاته.

6- يرفض محمد رمضان عملها في مهنة التمثيل.

الكلمات الدلائليه
محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

إقرأ ايضا

Advertisements

قد تقرأ أيضا