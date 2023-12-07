6 معلومات عن زوجة محمد رمضان في عيد زواجهما (فيديو)

القاهرة - سمر حسين - علاقات و مجتمع

احتفل الفنان محمد رمضان، بعيد زواجه الـ11، على زوجته ووالدة أبنائه كنز وعلي، أمس، من خلال مقطع فيديو شارك به متابعيه عبر مواقع التواصل الاجتماعي.

وحاول الفنان محمد رمضان، توثيق العديد من الأحداث والمناسبات التي جمعت بين الثنائي سويًا، في مقطع فيديو مٌميز، وقدم لها أغنية تغزل فيها بصوته، مدونًا: «عيد جوازنا الـ١١كل سنة وانتي حبيبتي ومراتي ورفيقة نجاحي في حياتي وعملي، اللهم باركلي واحفظلي عائلتي واحفظني لهم».

من هي زوجة محمد رمضان؟

1- تدعى نسرين السيد عبدالفتاح.

2- تزوجت نسرين من محمد رمضان في 2012،

3- لم يقيما الزوجان حفل زفاف، واكتفى بعقد قرانهما

4- كلل زواج «نسرين» ومحمد رمضان بطفلين، هما على وكنز.

5- تحرص على التواجد معه في المناسبات المهمة وتشاركه حفلاته.

6- يرفض محمد رمضان عملها في مهنة التمثيل.