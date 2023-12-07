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أحدث طريقة لطهي السبانخ في 10 دقائق فقط.. ولادك مش هيبطلوا أكلها

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القاهرة - سمر حسين - مطبخ

طريقة عمل السبانخ بشكل جديد

تٌواجه الكثير من الأمهات صٌعوبة إقناع أولادها بتناول وجبة السبانخ رغم فوائدها العديدة، والقيم الغذائية والفيتامينات المٌهمة التي تحتوي عليها، إلًا أن الأطفال لا تٌحبها في العادة، بسبب طريقة طهيها، لذا كان من الضروري أن تٌغير ربات البيوت من الطٌرق التقليدية لطبخ السبانخ.

وفي التقرير التالي، تستعرض «هن»، أسهل وأجدد طريقة لعمل السبانخ باللحم المفروم والبيض، بشكل يفتح شهية الأطفال لتناولها، وجعلها ضمن قائمة الوجبات اليومية فيما بعد.

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طريقة عمل السبانخ باللحم المفروم والبيض 

لعمل السبانخ بطريقة جديدة يٌرجي اتباع المقادير التالية:

- كيلو سبانخ طازجة.

- ½ كيلو لحم معصج.

- 2 ملعقة حمص ناشف منقى ومسلوق.

- كوب عصير طماطم مركزة.

- 2 ملعقة صلصة.

- 4 بيضات مخفوقة مع بضع قطرات من عصير الليمون الطازج.

- ملعقة صغيرة ملح.

- ملعقة صغيرة فلفل.

- بصلة مبشورة.

- 4 فص ثوم مفروم.

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خطوات طريقة عمل السبانخ باللحم المفروم والبيض

1- الخطوة الأولى:غسل السبانخ وتقطّيعها قطع متوسطة.

2- الخطوة الثانية: اسلقي السبانخ في الماء الساخن، مع إضافة البصل والثوم المفروم حتى تمتص ماؤها كله مع إحكام غلق غطاء الوعاء جيدا لكي تحتفظ باللون الأخضر.

3- الخطوة الثالثة: جهزي طبق واسع ثم ضعي فيه السبانخ مع اللحم المعصج، وأضيفي إليه الحمص المسلوق والصلصة.

4- الخطوة الرابعة: يٌفضل سلق السبانخ مع إضافة عصير الطماطم، وإغلاق الغطاء جيدا، ثم أدخليها في الفُرن على درجة حرارة عالية.

5- الخطوة الخامسة: ينصح في تلك الخطوة مزج البيض جيداً مع تتبّليه وإضافة الملح والفلفل مع عصير الليمون.

6- الخطوة السادسة: تأكد أن السبانخ ناضجة تماما، مع إضافة الماء المغلي حسب الحاجة.

7- الخطوة السابعة: أزيلي غطاء الوعاء ثم ضعي فيه البيض المخفوق وعصير الليمون، ثم إعادة وضعه في الفرن مٌجددا.

8- الخطوة الثامنة: بعد التأكد أنه ناضج تماما، قدمي أشهى طبق لأطفالك.

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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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