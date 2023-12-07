سبب وجود الخطوط المضلعة على العملات المعدنية.. أعرف السر

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- أميرة حلمي

منذ القدم، استخدم الإنسان العملات المعدنية كشكل من أشكال التبادل التجاري، ومع مرور الوقت ظهرت العديد من الطرق للتلاعب بالعملات، بما في ذلك تشذيب الحواف، وهو عملية إزالة جزء من المعدن الثمين من العملة.

كانت إحدى الطرق الشائعة لتشذيب الحواف هي استخدام أداة حادة لحك المعدن من الحواف. كانت هذه العملية سهلة نسبيًا، وكانت العملات بعد تشذيب الحواف تبدو متشابهة جدًا للعملات الأصلية.

لمكافحة هذه المشكلة، بدأت الحكومات في إضافة الخطوط المضلعة على العملات المعدنية، وهذه الخطوط تجعل من الصعب تشذيب الحواف، حيث كانت تترك آثارًا واضحة إذا تم إزالة أي جزء من المعدن.

كانت الخطوط المضلعة فعالة في مكافحة التزوير. أصبحت عملية تشذيب الحواف أكثر صعوبة، مما جعلها أقل جاذبية للمتلاعبين، وذلك حسب موقع bright side.

لا تزال الخطوط المضلعة تستخدم على العملات المعدنية اليوم. فهي تساعد في حماية قيمة العملات ومنع التزوير.

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