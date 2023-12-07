البصل الأخضر.. 8 أسباب تجعلك تتناوله بومياً في الشتاء

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- أسماء مرسي:

في فصل الشتاء، يكون الجسم أكثر عرضة للإصابة بالأمراض، وذلك بسبب انخفاض درجات الحرارة وزيادة احتمالية الإصابة بالبرد والإنفلونزا.

ويعد البصل الأخضر من الأطعمة التي تساعد على تعزيز جهاز المناعة، وبالتالي تقليل خطر الإصابة بالأمراض.

فيما يلي، نذكر لكم 8 أسباب تدفعك لتناول ثمرة من البصل الأخضر يوميا في فصل الشتاء، وفقًا لموقع "India".

- غني بالفيتامينات:

البصل الأخضر غني بالعناصر الغذائية الأساسية مثل الفيتامينات A وC وK، ما يوفر دفعة غذائية قوية خلال أشهر الشتاء.

- تقوية جهاز المناعة:

يساهم احتوائه على نسبة عالية من فيتامين C على تقوية جهاز المناعة، ما يساعد الجسم على مقاومة أمراض الشتاء الشائعة.

-غني بمضادات الأكسدة:

تساهم مضادات الأكسدة الموجودة في البصل الأخضر في تحسين الصحة العامة عن طريق تحييد الجذور الحرة الضارة، ما يقلل من خطر الإصابة بالأمراض المزمنة.

- إنقاص الوزن:

كونه منخفض السعرات الحرارية وغنياً بالألياف، لذا فهو إضافة ممتازة إلى النظام الغذائي، لأولئك الذين يسعون إلى إنقاص وزنهم في الأشهر الباردة.

- صحة الجهاز الهضمي:

تلعب الألياف الموجودة به دورًا رئيسيًا في تسهيل الهضم، ومنع الإمساك، وهي مشكلة شائعة خلال فصل الشتاء.

- خفض نسبة السكر في الدم:

يعمل أيضًا على خفض نسبة السكر بالدم، وهو أمر مهم على نحو خاص للأفراد الذين يعانون حالات مثل مرض السكري.

- تعزيز صحة العظام:

يدعم أيضًا صحة العظام، وهو ضروري خلال فصل الشتاء، نظرًا لاحتوائه على كمية عالية من فيتامين ك.

- تنقية الجسم من السموم:

يمتلك البصل الأخضر خصائص مضادة للالتهابات، تساعد على التخلص من السموم.

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