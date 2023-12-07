مخاطر لا تتوقعها.. احذر السهر بعد منتصف الليل لهذه الأسباب

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- أميرة حلمي

يتبع الدماغ البشري دورة طبيعية من النشاط لمدة 24 ساعة، تسمى الدورة البيولوجية، تؤثر على العديد من وظائف الجسم، بما في ذلك النوم، تبلغ ذروتها هذه الدورة في الصباح الباكر وتصل إلى أدنى مستوياتها في الليل.

‎السهر لوقت متأخر يُغري كثيرون، وقد يضطر آخرون إلى العمل في وقت متأخر بعد منتصف الليل، لطبيعة عملهم، لكن مراجعة بحثية جديدة، نُشرت مؤخرًا في مجلة Frontiers in Network Psychology، تشير إلى أن البقاء مستيقظًا بعد منتصف الليل قد يكون له آثار تتعدى الحاجة إلى فنجان إضافي من القهوة في اليوم التالي.

- التأثيرات الجسدية

عندما يظل الشخص مستيقظًا بعد منتصف الليل، فإن ذلك يؤثر على دورة النوم الطبيعية، مما قد يؤدي إلى التعب والإرهاق في اليوم التالي. كما يمكن أن يؤثر على وظائف الدماغ الأخرى، مثل التركيز والانتباه والذاكرة.

- التأثيرات النفسية

يمكن أن يؤدي السهر بعد منتصف الليل أيضًا إلى التأثير على الحالة المزاجية والسلوك، فقد يشعر الشخص بالعصبية أو القلق أو الاكتئاب، ويكون أكثر عرضة لاتخاذ قرارات غير عقلانية أو مخاطرة.

وكشفت الورقة البحثية أن العديد من الأنشطة الفسيولوجية تحدث في الدماغ (عند الاستيقاظ أثناء الليل)، وسلط المؤلفون الضوء على أن الاستيقاظ أثناء الليل يرتبط بزيادة بعض المخاطر مثل:

‎الانتحار وإيذاء النفس

‎الانخراط في سلوكيات عنيفة

‎استخدام الكحول والمواد غير المشروعة

‎زيادة تناول الطعام

- التأثيرات طويلة المدى

قد يؤدي السهر المتكرر إلى مشاكل صحية أكثر خطورة، مثل:

- زيادة خطر الإصابة بالسمنة

- زيادة خطر الإصابة بأمراض القلب والأوعية الدموية

- زيادة خطر الإصابة بمرض السكري

- زيادة خطر الإصابة ببعض أنواع السرطان

السهر بعد منتصف الليل له تأثيرات سلبية على الدماغ والجسم، سواء كانت تأثيرات قصيرة المدى أو طويلة المدى. لذلك، من المهم الحصول على قسط كافٍ من النوم ليلاً، فالنوم غير الكافي يمنع الخلايا العصبية من العمل بأفضل ما لديها لأنه لم يكن لديها وقت للتعافي، وينطبق هذا العجز أثناء اليقظة الليلية وفي اليوم التالي، وذلك بحسب موقع health line الطبي.

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