علامة تظهر على عظامك تهددك بالقاتل الصامت وأنت لا تدري

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- شيماء مرسي

هشاشة العظام هي حالة يحدث فيها فقدان العظام بشكل غير متناسب مع تكوينها، وغالبًا ما يظهر هذا لدى كبار السن بشكل أساسي بعد انقطاع الطمث عند النساء بعد سن 60 عامًا.

وفي المقابل، يمكن أن يعاني الشباب أيضًا من حالات هشاشة العظام، وترجع هذه الحالة بشكل أساسي إلى قلة النشاط والتعرض لأشعة الشمس بسبب نقص فيتامين د، وفقا لموقع "تايمز أوف إنديا".

ما هي عوامل الخطر لمرض العظام الصامت"هشاشة العظام"؟

• بعض الحالات الوراثية مثل مرض باجيت.

• اضطرابات المناعة الذاتية.

• تناول بعض الأدوية مثل المنشطات.

• تعاطي الكحول والتبغ

• الاضطرابات الهرمونية

• التاريخ العائلي.

ما هي علامات وأعراض مرض العظام الصامت؟

ألم عضلي يتبعه ألم في العظام، يتركز بشكل أساسي في الأطراف والفقرات.

تغير وضعية الجسم.

هشاشة الأظافر وسهولة الإصابة بالكدمات.

ضيق في التنفس

كيف يمكن تشخيص هشاشة العظام؟

يعتمد تشخيص هشاشة العظام بشكل أساسي على بعض معايير الدم السريرية تليها توصية منظمة الصحة العالمية بإجراء فحص DEXA.

ويمكن مناقشة ذلك مع طبيبك الذي سيحولك لإجراء بعض التحقيقات الأساسية المرتبطة بتاريخك السريري.

في بعض الأحيان تحتاج أيضًا إلى تقييم مستويات الهرمونية من قبل الطبيب المختص.

كيف أمنع هشاشة العظام؟

اتباع نمط الحياة المستقر.

الابتعاد عن المنشطات.

الإفراط في تناول الكحول.

تناول أدوية العظام بانتظام.

المشي وممارسة التمارين الرياضية بانتظام لتقوية العظام.

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