في الشتاء.. وصفة سحرية تقلل التوتر وتعزز الطاقة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- شيماء مرسي

كشف أخصائي التغذية البريطاني مايكل موسلي عن خدعة الاستحمام التي يمكن أن تكون سلاحًا قويا ضد أمراض الشتاء وتساهم في الشعور بمزيد من النشاط والطاقة.

وتابع: "الطقس البارد والممطر يجعل الاستحمام بالماء الساخن هو الطريقة الوحيدة للتغلب على أشهر الشتاء، لكن الماء البارد يمكن أن يقدم بعض الفوائد المدهشة".

واقترح موسلي التناوب بين الماء الساخن والبارد عند الاستحمام، وقال: "بالإضافة إلى تقليل التوتر فهو يعزز طاقتك، ويقلل الشعور بالمرض، وفقا لصحيفة "إكسبريس" البريطانية.

ودعمت دراسة هولندية نصيحة الدكتور موسلي، وبالنظر إلى أكثر من 3000 شخص مقسمين إلى مجموعتين أولئك الذين أخذوا حمامات ساخنة والذين تناوبوا بين الماء الساخن والبارد، وجد فريق البحث أن ذلك يقدم بعض الفوائد المدهشة.

وقال الدكتور موسلي: "على مدار فصل الشتاء حصل أولئك الذين تناولوا مجموعة من المشروبات الساخنة والباردة على إجازات مرضية أقل بنسبة 30% تقريبًا، وأفاد معظمهم عن زيادة في مستويات الطاقة.

وإذا كنت ترغب في تجربة هذه الحيلة، من الأفضل البدء بماء أكثر دفئًا قليلاً من درجة حرارة الجسم، ثم التحول إلى شيء أكثر برودة.

في حين أن التناوب بين الماء الساخن والبارد يمكن أن يعزز صحتك، حذر الدكتور موسلي من أن أولئك الذين يعانون من أي مشاكل في القلب والأوعية الدموية، يجب عليهم طلب المشورة الطبية قبل القيام بذلك.

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