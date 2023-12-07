في 7 خطوات بس.. اصنعي حلوى البرازق الفلسطينية زي المحلات

القاهرة - سمر حسين - مطبخ

يعتبر المطبخ الفلسطيني من أغنى المطابخ في الدول العربية المليئة بالوصفات المختلفة، ويحتوي على مئات من الأطعمة والحلويات الشهية، وتأتي حلوى «البرازق»، كأشهرها على الإطلاق، وتُحضر غالبا في المناسبات والأفراح.

كما ترغب الكثير من ربات البيوت معرفة طريقة صنعها وإعدادها لأولادها، كبديل للحلوى المصنعة من الخارج، وفي السطور التالية، تٌقدم «هن» طريقة تحضيرها بشكل سريع وغير مٌكلف.

طريقة صنع حلوى البرازق

مقادير البرازق الفلسطينية:

- ثلاثة أكواب من الطحين الأبيض.

- كوب من الزبدة اللينة.

- ملعقة كبيرة من البيكنج باودر.

- نصف كوب من السكر الأبيض.

- نصف كوب من الماء.

- ملعقة كبيرة من الشمر الحب.

- ملعقة كبيرة من اليانسون الحب.

- ست ملاعق كبيرة من السمسم.

خطوات صنع حلوى البرازق الفلسطينية

الخطوة الأولى: أبدأي بوضع مقدار 3 أكواب من الطحين الأبيض، وأضيفي نصف كوب من السكر الأبيض في طبق عميق، مع ملعقة كبيرة من البيكنج باودر.

الخطوة الثانية: ضعي ملعقة كبيرة من الشمر الحب، مع ملعقة كبيرة من اليانسون الحب، و6 ملاعق كبيرة من السمسم للتزيين.

الخطوة الثالثة: امزجي المقادير السابقة بشكل جيد مع بعضها البعض، وبعد ذلك أضيفي كوبا من الزبدة اللينة تدريجياً مع التقليب المتواصل.

الخطوة الرابعة: ضعي مقدار نصف كوب من الماء، مع عجن المكونات، حتى تكون العجينة ناعمة ومناسبة.

الخطوة الخامسة: احرصي على تقطيع العجينة إلى كرات صغيرة الحجم، وبعد ذلك اضغطي عليها بشكل قوي، حتى تصبح شكلها أقراصا دائرية.

الخطوة السادسة: ضعي الأقراص الخاصة بحلوى البرازق في صينية فرن واسعة ورتبها جيدا.

الخطوة السابعة: بعد الانتهاء من تشكيل العجينة، ضعي صينية حلوى البرازق في الفرن، ويٌفضل أن يكون الفرن ساخنا وجاهزا قبلها بفترة، ثم اخبزيها حتى تمام النضج، ويصل لونها إلى الذهبي اللامع، وقدميها لأطفالك وأسرتك.