طريقة عمل بسكويت اليانسون الهش في 9 خطوات.. طعم لا يقاوم

القاهرة - سمر حسين - مطبخ

يعتمد بسكويت اليانسون على اليانسون كمكون أساسي يمنحه نكهة مُميزة عن الأنواع الأخرى، يتم تحضيره بمكونات بسيطة مثل الدقيق والسكر والزبدة ومسحوق الخبز واليانسون، ثم يُخبز في الفرن حتى يصبح لونه ذهبيًا، ويُعتبر شائعًا في بعض الثقافات كواحد من الحلويات التقليدية التي تُقدم مع الشاي أو القهوة.

وتتنوع وصفات بسكويت اليانسون حول العالم، وتختلف في الطرق والمكونات وطرق التقديم والتزيين.

ويرصد «هُن» إليك وصفة بسيطة لعمل بسكويت اليانسون:

مكونات بسكويت اليانسون:

كوب ونصف دقيق3/4

كوب سكر

نصف ملعقة صغيرة من صودا الخبز

ربع ملعقة صغيرة من الملح

3 ملاعق كبيرة زبدة

ملعقة صغيرة من ماء الزهر (اختياري)

ملعقة صغيرة من حبوب اليانسون

حليب للعجن

طريقة عمل عمل بسكويت اليانسون:

قم بتسخين الفرن إلى درجة حرارة 180 درجة مئوية.

في وعاء كبير، امزج الدقيق، السكر، مسحوق الخبز، والملح معًا.

أضف الزبدة وامزجها جيدًا باستخدام الأصابع حتى تحصل على خليط متجانس يشبه الكريمة.

أضف ماء الزهر وبذور اليانسون وامزجها مع العجينة.

إذا كانت العجينة جافة جدًا، أضف بضع قطرات من الحليب حتى تصبح لينة قليلًا ومتماسكة.

ضع العجينة على سطح مرشوش بالدقيق وامدد العجينة باستخدام مدلك العجين حتى يصل سمكها إلى نصف سم تقريبًا.

قم بتشكيل العجينة باستخدام قوالب البسكوت أو قطعها بسكين حادة إلى شكل مستطيلات أو دوائر.

ضع البسكوت في صينية خبز مبطنة بورق الخبز.اخبز البسكوت في الفرن المُحمى مسبقًا لمدة 12-15 دقيقة أو حتى يُصبح لونها ذهبيًا.

انتظر حتى يبرد البسكوت قليلًا قبل التمتع بمذاقه اللذيذ.