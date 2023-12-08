الامارات | تلميذة روسية تطلق النار على زملائها وتنتحر

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أطلقت تلميذة النار على عدد من زملائها داخل مدرسة شرق روسيا، ما أسفر عن مقتل أحدهم وإصابة خمسة قبل أن تنتحر، بحسب السلطات ووكالات أنباء محلية.

وذكرت لجنة التحقيق الروسية أن إطلاق النار وقع في مدرسة بمدينة بريانسك على الحدود مع أوكرانيا. وأضافت اللجنة أن بعض التلاميذ من بين الجرحى.

وأظهر مقطع مصور، نشرته وكالة «ريا نوفوستي»، أطفالاً منزوين داخل فصل دراسي خلف باب مغلق، أثناء الهجوم. وقالت لجنة التحقيق، إن التحقيقات الأولية توصلت إلى أن التلميذة (14 عاماً)، أحضرت بندقية آلية إلى المدرسة واستخدمتها في إطلاق النار على زملائها داخل الفصل الدراسي. وذكرت «ريا نوفوستي» أن السلطات تحفظت على والد الفتاة لاستجوابه. وقالت قناة «شوت» الإخبارية الروسية على «تليغرام»، إن المحققين أرادوا استجواب والد الفتاة أيضاً حول كيفية حصول ابنته على السلاح. وذكرت وزارة الداخلية الروسية، أنها تبحث الدافع وراء إطلاق النار، وهو أحد حوادث إطلاق نار عدة شهدتها مدارس في روسيا.