الامارات | أجواء شبابية في أولى حفلات القرية العالمية

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - طغت الأجواء الشبابية والحماسية على أولى حفلات القرية العالمية للموسم 28، والتي نظمت أول من أمس على المسرح الرئيس وسط عدد كبير من الجمهور، والتي جمعت النجم الشاب محمود التركي الذي قدم مجموعة من الأغنيات الشبابية، مع منسق الأغاني الشهير «دي جي أصيل» الذي قدم فقرات ألهبت حماسة الجمهور مع دمج الموسيقى والإيقاعات السريعة.

وقدم النجم محمود التركي، مجموعة من أشهر أغانيه ومنها «هسه شنو والجو حلو» لينتقل منها إلى «راحتي النفسية»، و«عيش حياتك»، ثم «حاسد روحي» و«عاشق مجنون». ومن الأغنيات الجديدة التي أطلقها أخيراً، انتقل إلى مجموعة من أشهر أغنياته القديمة التي لاقت نجاحاً كبيراً، ومنها «تعال اشبعك حب»، وأغنية «ضمني» وأغنية «يا ملاكي»، و«على الهودلك يابه»، ليختم الحفل مع أغنية «البارحة».

أما منسق الأغنيات «دي جي أصيل» الذي اكتسب شهرته الواسعة بين صفوف الشباب ويتابعه أكثر من مليون ونصف المليون على منصات وسائل التواصل الاجتماعي، نظراً للعروض المميزة التي يقدمها في دمج الأنغام الشرقية والخليجية مع القليل من الموسيقى الغربية، فقدم فقرات ألهبت حماس الجمهور الشاب الذي يعشق هذا النوع من العروض.