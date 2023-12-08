الامارات | دبي للتسوق جاهز للانطلاق: انظروا إلى السماء اليوم

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - يستعد مهرجان دبي للتسوق في دورته الـ29 لعروض جديدة ومبهرة من عروض طائرات «الدرون» والمجسّمات الضوئية، التي ستحوّل سماء دبي إلى لوحة فنية نابضة بالحياة على مدار 38 يوماً.

وينطلق المهرجان، اليوم الثامن من ديسمبر ويستمر حتى 14 يناير 2024، ويقدّم أفضل الفعاليات الترفيهية والحفلات الموسيقية، وعروض التجزئة والأسواق المؤقتة، والأنشطة المناسبة لجميع أفراد العائلة، إضافة إلى فرص كبيرة لربح الجوائز والمكافآت القيمة.

وسيستمتع سكان المدينة وزوارها بعرض ليلي جذاب ينير سماء المدينة، باستخدام أحدث تقنيات طائرات «الدرون».

وتمزج القصة الأولى بين سحر القصص الخيالية وحيوية التقاليد المحلية، التي تدور حول أهمية اللؤلؤة في دبي التي تجسد الثروة والرخاء وجاذبية المدينة التي يشار إليها غالباً باسم «لؤلؤة العالم».

وتُنسج القصة عبر المناظر الطبيعية وتبرز الفروق الثقافية، حيث ترمز اللؤلؤة إلى أحلام المدينة ومثابرتها وطموحها، بينما تنقل القصة الثانية المشاهدين إلى مستقبل دبي لتسلط الضوء على الرحلة الآسرة لمستكشف فضاء إماراتي، حيث يجسد العرض تطلعات المدينة والتزامها بالابتكار، ومكانتها مركزاً عالمياً للتقدم.

ويمر المستكشف عبر مدينة دبي المستقبلية المليئة بالمساحات المستدامة وناطحات السحاب الشاهقة.

وتعرض المدينة رؤيتها ورغبتها في دفع الحدود إلى ما هو أبعد من المعتاد، من خلال التطورات المبتكرة.

وستشهد دورة هذا العام من المهرجان، عرضين جديدين كل ليلة، بالتعاون مع «ذا بيتش» و«بلوواترز»، يتضمنان تشكيلات رائعة تقدّمها 800 طائرة «درون»، لتُحوّل سماء دبي إلى لوحة نابضة بالألوان الخلابة، تحاكي قصصاً ستترك المشاهدين في حالة من الدهشة وتُهدي ذكريات تدوم إلى الأبد.

ولن يتوقف السحر عند هذا الحد، بل ستعكس عروض هذا العام الثقافة الإماراتية، بالتعاون مع مخرج الرسوم المتحركة الشهير محمد سعيد حارب.