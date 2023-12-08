الامارات | مكتبة محمد بن راشد في ديسمبر.. فعاليات ترفع مستوى الوعي البيئي

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - في إطار استراتيجيتها والتزامها برفع مستوى الوعي الثقافي والبيئي، تنظم مكتبة محمد بن راشد، خلال شهر ديسمبر الجاري، سلسلة متنوعة من الفعاليات التثقيفية والأدبية المميزة والمجانية، والتي تناسب جميع الفئات العمرية من أفراد المجتمع.

وتبدأ الفعاليات بتنظيم جلسة حوارية بعنوان «أثر الجغرافيا على الشعر النبطي الإماراتي»، بمشاركة الباحث والشاعر فهد المعمري، لمناقشة وتقديم رؤيته وأفكاره حول تأثير الجغرافيا على الشعر النبطي في دولة الإمارات.

واحتفاءً باليوم العالمي للغة العربية، تستضيف المكتبة المغني والمُلحن التونسي لطفي بوشناق في أمسية فنية وثقافية أدبية، يُكشف خلالها عن جماليات الشعر العربي الفصيح المُغنى، وتُناقش التحولات التي طرأت على الأغاني العربية عبر الزمن، وكذلك نظرة وتعامل الجيل الجديد مع اللغة العربية.

ومن الأدب والشعر إلى البيئة، حيث تنظم مكتبة محمد بن راشد معرضاً مؤقتاً في الطابق الأرضي، الخور غاليري، بعنوان «أفق الاستدامة.. عالم من المعرفة الخضراء»، وذلك بالتزامن مع مؤتمر الأطراف (COP28)، والذي يستعرض 500 كتاب، بالإضافة إلى مجموعة مميزة من العناوين والموسوعات والمجلات المنتقاة من المكتبات المتخصصة التسع في مكتبة محمد بن راشد، والتي تسلط الضوء على محور الاستدامة، وتتناول موضوعات بيئية كالتغير المناخي العالمي والإقليمي والطاقة النظيفة والمتجددة. ويهدف المعرض إلى تعزيز الوعي بقضايا الاستدامة وأهميتها في الحفاظ على الموارد للأجيال المقبلة.

وبالتعاون مع «إنيبل»، تنظم المكتبة ورشة عمل مميزة لتعليم الزراعة وتنسيق النباتات، يقدمها مجموعة من أصحاب الهمم؛ وذلك في إطار رؤيتها واستراتيجيتها لدعم الاستدامة، وتمكين أصحاب الهمم وتفعيل دورهم في المجتمع.

كما سيشهد ديسمبر الجاري تنظيم جلسة حوارية نقدية بعنوان «مدارس السرد في الرواية الإماراتية»، بمشاركة الدكتور سلطان العميمي، والدكتورة بديعة الهاشمي، وتديرها الكاتبة والناشرة الإماراتية عائشة سلطان، حيث تشكل الجلسة فرصة مهمة ومتفردة لتحليل مختلف أساليب السرد وتأثيرها على الرواية الإماراتية المعاصرة.

يذكر أن هذه الفعاليات تعكس الدور البارز الذي تسهم من خلاله مكتبة محمد بن راشد في تعزيز المشهد الثقافي والأدبي في الإمارات، وتؤكد على استراتيجيتها في دعم فعاليات عام الاستدامة وترسيخ مفهوم الثقافة المستدامة في المجتمع.