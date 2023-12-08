العلاج بالضوء.. أمل جديد لعلاج ألزهايمر

محمد اسماعيل - القاهرة - مرض ألزهايمر هو مرض تنكسي في الدماغ يسبب فقدان الذاكرة والوظائف المعرفية الأخرى. لا يوجد علاج معروف لمرض ألزهايمر، ولكن هناك علاجات يمكن أن تساعد في إبطاء تقدم المرض وتخفيف الأعراض.

وبحسب "بلوس وان"، وجد التحليل أن علاج المرضى بألزهايمر والخرف بالضوء يمكن أن يكون مفيداً في تحسين كفاءة النوم، وزيادة الاستقرار اليومي، وانخفاض التقلبات اليومية.

وتقيس كفاءة النوم نسبة الوقت الذي ينام فيه المصاب بالفعل وإجمالي الوقت الذي يقضيه في السرير.

أما زيادة الاستقرار اليومي، فهو مقياس لقوة إيقاعات الساعة البيولوجية، أو مدى اتساق أنماط النشاط مع دورة الصباح والمساء.

بينما يقيس انخفاض التقلبات اليومية مدى تكرار الانتقال بين الراحة والنشاط خلال اليوم.

وقال الباحثون إن العلاج الدوائي الحالي لألزهايمر يتضمن آثاراً جانبية، ويزيد خطر السقوط، في حين أن العلاج بالضوء بلا آثار جانبية.

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