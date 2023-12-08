ماذا يحدث عند وضع «فيشة» الكاتل في الكهرباء طوال اليوم؟

القاهرة - سمر حسين - علاقات و مجتمع

هل أنتٍ من مُحبي استخدام الكاتل «الغلايات الكهربائية»؟ العديد من ربات المناول يفضلن استخدام الكاتيل في إعداد المشروبات الساخنة بشكل سريع، وخاصة بفصل الشتاء، إذ يحرص المرء على تناول المشروبات الساخنة دومًا ما يجعل استخدام «الغلايات الكهربائية» قد لا يتوقف طيلة النهار والليل.

وعلى الرغم من كونه يسهل على المرء وقتًا طويل وسريع في غلي المياة، إلا إن استخدامه باستمرار، وتوصيل «الفيشة» بالتيار الكهربائي قد يسبب مشكلة كبيرة.

ماذا يحدث إذا وضعتي «فيشة» الكاتل بالكهرباء طوال اليوم

ووفقًا لما ذكره جهاز تنظيم مرفق الكهرباء وحماية المستهلك فإن استمرار وضع «فيشة» الكاتيل بالكهرباء طوال اليوم وبشكل مستمر تتسبب في ارتفاع فاتورة الكهرباء بنهاية الشهر بشكل كبير، إذ يعد من الأجهزة التي تستهلك كهرباء عادًة.

وقدم جهاز تنظيم مرفق الكهرباء وحماية المستهلك عبر حسابه الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك» نصائح لترشيد الكهرباء عند استخدام الكاتل، جاءت على النحو التالي:

- قم بغلي كمية المياه التي تحتاجها فقط ولا تقوم بزيادة كمية المياة.

– يمكنك معايرة عدد الأكواب التي تريدها .

- لابد من فصل فيشة غلاية المياة من المصدر الكهربائي بعد الانتهاء من الاستخدام.

نصائح هامة عند استخدام الغلايات الكهربائية

إليك بعض النصائح الهامة عند استخدام الغلايات الكهربائية، احرص على اتباع هذه النصائح للحفاظ على سلامة وأداء الغلاية الكهربائية وضمان الحفاظ على صحتك

متابعة التعليمات:

تأكد دائمًا من قراءة واتباع تعليمات الاستخدام الموجودة في دليل المستخدم الخاص بالغلاية. هذا يساعد في تجنب الأخطاء وضمان السلامة.

مستوى الماء:

لا تملأ الغلاية أكثر من الحد المسموح به للماء.

اتبع العلامات الموجودة داخل الغلاية وتجنب ملء الماء فوق الحد الأقصى الموصى به.

تنظيف الغلاية:

حافظ على نظافة الغلاية بشكل منتظم.

استخدم محلولاً من الخل الأبيض والماء لإزالة الرواسب أو الكلس عند الضرورة.

تجنب تشغيل الغلاية فارغة:

لا تقم بتشغيل الغلاية دون وجود ماء فيها، حيث يمكن أن يتسبب ذلك في ضرر للغلاية.

استخدام الكهرباء بحذر:

تجنب سحب الغلاية بقوة من القابس أو سحب الكابل بقوة، وتأكد من فصل الغلاية عن مصدر الكهرباء عند عدم استخدامها.

الاهتمام بالأمان:

تأكد من وجود غطاء آمن على الفوهة لمنع تسرب الماء الساخن عند صب الشاي أو الماء.

المكان المناسب:

ضع الغلاية على سطح مستو ومستقر عند استخدامها، وتجنب وضعها على أسطح قابلة للانزلاق.

التحقق من المواد المصنوعة منها:

تأكد من أن الغلاية مصنوعة من مواد مقاومة للصدأ والتآكل لضمان سلامة المياه التي تستخدمها.

عند الغليان:

انتبه عندما تبدأ الغلاية في الغليان.

تجنب ملامسة البخار الساخن الخارج من الفوهة وكن حذرًا لعدم حدوث حوادث.

الصيانة الدورية:

قم بفحص الغلاية بشكل دوري للتأكد من سلامتها ووجود أي مشاكل تتطلب إصلاحها.