5 فوائد غير متوقعة عند تناول المحشي في الشتاء.. طبيب تغذية يوضح

القاهرة - سمر حسين - مطبخ

مع دخول فصل الشتاء، تأتي وجبة «المحشي»، في مقدمة الأطعمة التي يٌفضل تناولها العديد من الأشخاص في الوطن العربي، خاصة المصريين، لما له من مذاق لذيذ وشهي، ويُمد الجسم بالطاقة ويشعر الشخص بالدفء، وعلى الرغم من ذلك إلا أن البعض يخشى تناوله لعدم الإصابة بالسمنة أو زيادة الوزن.

ويجهل الكثر من المواطنين فوائد تناول المحشي بأنواع المختلفة من الكرنب، الكوسا، الباذنجان، أو محشي الفلفل، لذا تستعرض «هن» في السطور التالية، أهم الجوانب الإيجابية التي تنتج عن تناول الشخص لهذه الوجبة في فصل الشتاء.

فوائد تناول المحشي في الشتاء

العديد من الناس تخشى أكل المحشي خوفا من الإصابة بالسمنة، ويعتقدون أنه من الأكلات الدسمة التي من غير السهل هضمها، إلا أن الدكتور كريم جمال، عضو الجمعية المصرية للتغذية، ذكر خلال لقاء تلفزيوني في برنامج «8 الصبح»، على قناة «دي إم سي»، أن حقيقة المحشي مختلف تماما عما يظنه البعض، ويعتبر من الأطعمة التي تحافظ على الجهاز المناعي، فهو غني بالكثير من المكونات المختلفة مثل: الأرز والكرنب أو الباذنجان، وبالتالي فإنها تحتوي على نسبة مرتفعة من الفيتامينات والمعادن المهمة التي يحتاج إليها الجسم، وفي السطور التالية نوضح أهم فوائده.

1- خضار «الكرنب» يحتوي على فيتامين «د»،، الذي يُعد من أكثر الفيتامينات المهمة لتعزيز المناعة لدى جسم الشخص، خاصة في فصل الشتاء الذي يكثر فيه انتشار الأمراض.

2- بالإضافة إلى أن المحشي غني بعنصر البوتاسيوم، ومادة السيلينيوم الموجودة في الخضروات الداكنة.

3- يحتوي الباذنجان الموجود في وجبة المحشي، على كميات كافية من الفيتامينات مثل الحديد والزنك.

4- تعد الكوسة من الخضروات التي تٌساهم في تنظيف الجهاز الهضمي، وتعززه بالبكتيريا النافعة في المعدة.

5 - تساعد الخضروات المختلفة المتواجدة في المحشي على جعلها وجبة غذائية مٌتكاملة.

هل يؤثر تناول المحشي بكثرة على صحة الشخص؟

وحذر الدكتور «كريم» من الإفراط في تناول المحشي رغم فوائده المتعددة، موضحا أنه من الضروري عدم أكل كميات مبالغ فيها، ويكفي أن يحصل الشخص على ربع الطبق فقط، بسبب النشويات التي تساعد في زيادة نسبة السمنة، وتسبب مشاكل في الجهاز الهضمي.