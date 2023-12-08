كيف تحمي نفسك من الأمراض التنفسية في فصل الشتاء؟

محمد اسماعيل - القاهرة - - د ب أ

الجهاز التنفسي هو أحد أهم أجهزة الجسم، وهو المسؤول عن نقل الأكسجين إلى الخلايا، وإزالة ثاني أكسيد الكربون من الجسم ويمكن أن يصاب الجهاز التنفسي بالعديد من الأمراض، والتي يمكن أن تتراوح في شدتها من خفيفة إلى خطيرة.

قال معهد روبرت كوخ في ألمانيا إن البلاد تشهد موجة إصابات بالفيروس المخلوي التنفسي.

وأوضح المعهد في تقريره الأسبوعي عن الأمراض التنفسية المزمنة أمس الأربعاء أن الموجة الحالية بدأت في 20 نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي.

وكتب المعهد أن الأطفال أقل من عامين هم " الأكثر تأثراً بالإصابات بالفيروس".

وقال التقرير إن الإصابات بفيروس كورونا، ونزلات البرد بسبب فيروسات الأنف موجودة حالياً في ألمانيا، رغم غياب دلالات حتى الآن على تفشي وباء الانفلونزا.

والأعراض الأولية الإصابة بالفيروس المخلوي التنفسي لدى الأطفال، هي سيلان الأنف، وفقدان الشهية، وبعد ذلك الاصابة بألم في الحلق.

ويشار إلى تسجيل موجة قوية من الإصابات بالفيروس المخلوي التنفسي في الكثير من المدن خلال الخريف والشتاء، ما مثل ضغطاً على المستشفيات .

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