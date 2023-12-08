الامارات | "مهرجان دبي للتسوق" ينطلق اليوم بعروض ترفيهية وترويجية متنوعة

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - انطلقت اليوم فعاليات الدورة الـ 29 من مهرجان دبي للتسوق الذي يضم أجندة مليئة بالعروض والأنشطة الترفيهية والترويجية المتنوعة والمميزة في جميع أنحاء المدينة على مدار 38 يوماً.

وصممت فعاليات هذا العام من المهرجان لتعزيز رضا الأطفال والشباب حيث بذلت مؤسسة دبي للمهرجانات والتجزئة - الجهة المنظمة لمهرجان دبي للتسوق -جهوداً حثيثة لضمان توفير فعاليات ترفيهية تناسب هذه الشريحة من المجتمع خلال العطلة الدراسية .

وتقدم الدورة الحالية من مهرجان دبي للتسوق مجموعة من الأنشطة الحماسية مثل القفز بالحبال والألعاب المطاطية الكبيرة والأسواق المفتوحة والأسواق الموسمية النابضة بالحياة والفعاليات الترفيهية المتنقلة وعروض أضواء دبي وعروض طائرات "الدرون" التي تنظمها شركة "إمارات" للبترول.

وتجمع فعالية "كانتين X" - التي ستقام في حديقة مشرف في الفترة من 15 إلى 31 ديسمبر - بين تجارب تناول الطعام والترفيه وتوفر الأنشطة المخصصة للأطفال واليافعين مثل الألعاب المطاطية و"الترامبولين" وألعاب القفز بالحبال بالإضافة إلى أشهى المأكولات في شوارع المدينة.

وتعرض المسرحية الراقصة "سلافا سنو شو" في "دبي أوبرا" اليوم إلى 10 ديسمبر حيث تعتبر هذه المسرحية استعراضاً عالمياً عصرياً حقق تقييمات رائعة وحظي بإقبال الجمهور في جميع أنحاء العالم منذ انطلاقه في العام 1993 .

وسيتضمن مهرجان دبي للتسوق لأول مرة هذا العام في عطلة نهاية الأسبوع الافتتاحي مهرجان "سول دي إكس بي 2023" في "حي دبي للتصميم" حيث يوفر المهرجان الذي يقام خلال الفترة من اليوم وحتى 10 ديسمبر أروع التجارب الترفيهية وأسلوب الحياة والثقافة المجتمعية إضافة إلى العديد من العروض الحيّة وحفلات "الدي جي" والبطولات الرياضية والجلسات الحوارية وورش العمل إضافة إلى عرض لموسيقى "الهيب هوب" يقدمه الفنان بوستا رايمز.

وتضم أمسيات "نغمات دبي" أجمل الحفلات الموسيقية يقدمها عدد من الفنانين المحليين داخل مراكز التسوق وفي الهواء الطلق وذلك في الفترة من 5 إلى 14 يناير المقبل .

ويوفر "ذا باي بي سوشيال" في "دبي فستيفال سيتي مول" أروع عروض التسوق والأنشطة العائلية وعربات الطعام .

وتقدم "مدينة إكسبو دبي" تجارب مذهلة في أرض العجائب الشتوية المفضلة لدى الصغار الذين يمكنهم قضاء أجمل الأوقات فيها برفقة عائلاتهم في الفترة من 8 ديسمبر إلى 7 يناير.

وتكتمل التجارب الممتعة في سوق الحرف اليدوية والفعاليات الترفيهية الحية والصور الراقصة المضيئة في “الوصل بلازا” فيما تقدم دورة هذا العام من المهرجان فعالية سوق مدينة جميرا السنوية التي تنتظرها العائلات على مدار ثلاثة أسابيع بدءاً من 15 ديسمبر.

ويمكن للجمهور تناول المأكولات والمشروبات المحلية والتسوق من بائعي التجزئة والاستمتاع بعروض الفنانين الموهوبين في سوق "اتصالات إم أو تي بي" الأفضل في المدينة خلال مهرجان دبي للتسوق .

وسيستمتع عشاق الرياضة الصغار بالمشاركة في سلسلة سباق "رايب ماركت" المجتمعي للجري التي تضم سباقات تمتد لمسافة 2.5 كيلومتر و5 كيلومتر و10 كيلومترات لتعزيز لياقتهم البدنية.

كما يمكن للشباب الذين يرغبون بالمزيد من التحدي المشاركة في ماراثون دبي في 7 يناير المقبل حيث يمكنكم الاستمتاع بالجري لمسافة 4 كيلومترات أو الانضمام إلى التحديات الكبيرة على مضمار بطول 42 كيلومترا.

وتقام فعالية "أضواء دبي" في الفترة من 8 ديسمبر حتى 14 يناير المقبل والتي تضم مجموعة رائعة من العروض والزينة الضوئية المجسمات المطاطية العملاقة للثنائي المرح "ذا أنوكي" والتي تعرض للمرة الأولى في دبي لتضيء منطقة "السيف" و"حي دبي للتصميم" و"حتا" و"اتصالات إم أو تي بي" .