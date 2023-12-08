الامارات | بريطاني يصاب بمرض نادر يمحو ذاكرته كل 30 ثانية

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - عندما يرى كلايف ويرنج زوجته، يرحب بها كما لو أنهما لم يريا بعضهم البعض منذ سنوات، لكنه بعد ذلك وفي غمضة عين، ينسى كل شيء، ويتم مسح ذكرياته مرة أخرى. فلمدة أربعة عقود، كان الرجل البالغ من العمر 84 عامًا يعتقد كل يوم ولأكثر من مرة أنه استيقظ مؤخرًا من حالة غيبوبة طويلة جدا.

لكن الموسيقي الموهوب يعيش في الواقع حالة فقدان للذاكرة هي الأكثر تدميرا في التاريخ الطبي حتى الآن بعد إصابته بفيروس دماغي نادر في عام 1985 تسبب له ب"فقدان الذاكرة الرجعي" مما يعني أنه لا يستطيع تذكر الماضي، وعالق في الحاضر، وغير قادر على خلق ذكريات جديدة.

ولا يتذكر الرجل المسكين طفولته أو أسماء أطفاله من زواج سابق، وتدوم ذاكرته ما بين سبع و 30 ثانية فقط.

ورغم ذلك تقول صحيفة "ديلي ستار" التي تروي قصته أنه من المدهش أنه يتذكر كيف يعزف الموسيقى ومدى حبه لزوجته، فقبل وقوع المأساة، كان كلايف عازف بيانو وموسيقيًا معروفًا بتحرير أعمال أورلاندو دي لاسوس. كما كانت لديه مهنة كموظف تينور في كاتدرائية وستمنستر إضافة لعمله في إذاعة بي بي سي 3 وذلك حتى إصابته بالفيروس وهو في منتصف الأربعينيات من عمره.

ومنذ ذلك الحين، أصبح يقضي كل يوم في "الاستيقاظ" كل 20 ثانية أو نحو ذلك، "لإعادة تشغيل" وعيه مرة أخرى. ووصفت ديبورا، زوجة كلايف، محنتهم المدمرة في مذكراتها الصادرة عام 2005 بعنوان Forever Today وكتبت: "إن قدرته على إدراك ما رآه وسمعه لم تتأثر. ولكن يبدو أنه لم يكن قادرًا على الاحتفاظ بأي انطباع عن أي شيء لأكثر من طرفة عين. فكل شيء هو مشهد جديد. إذ يتم نسيان المشهد قبل الوميض تمامًا. كل طرفة عين ".

وأضافت المذكرات: "كان الأمر كما لو أن كل لحظة استيقاظ هي لحظة الاستيقاظ الأولى. كان كلايف تحت الانطباع المستمر بأنه خرج للتو من فقدان الوعي لأنه لم يكن لديه أي دليل في ذهنه على أنه كان مستيقظًا من قبل... وكان يقول: "لم أسمع أي شيء، ولم أر أي شيء، ولم ألمس أي شيء، ولم أشم أي شيء. إنه مثل الموت".

ولاحقا كمحاولة لمجابهة حالته بدأ كلايف في الاحتفاظ بمذكراته، لكن الإدخالات كانت تتكون من عبارات "أنا مستيقظ" أو "أنا واع"، ويتم إدخالها مرارًا وتكرارًا كل بضع دقائق. كانت المذكرات المفجعة - خالية تقريبًا من أي محتوى آخر - تُملأ من جديد كل يوم، وسرعان ما وصلت إلى مئات الصفحات المتطابقة تقريبًا.

وتقول الصحيفة أنها كانت شهادة مرعبة ومؤثرة على حالة كلايف العقلية التي تمت الإشارة إليها باسم "العذاب الذي لا ينتهي" في فيلم وثائقي تم بثه في عام 2005، حيث تمت مقابلة كلايف حول تجربته في حالته. وعندما سئل عما إذا كان يفتقد حياته القديمة، قال: "نعم. لكنني لم أكن واعيًا أبدًا للتفكير في ذلك. لذلك لم أشعر بالملل أو الانزعاج أبدًا. لم أكن أبدًا أي شيء على الإطلاق، إنه تمامًا مثل الموت. لا توجد حتى أحلام. ليلا ونهارا، نفس الشيء."

وفي مقال مؤثر لمجلة نيويوركر بعنوان "الهاوية"، كتب طبيب الأعصاب الراحل أوليفر ساكس، الذي التقى بكلايف: "لقد مر (40) عامًا منذ مرض كلايف، وبالنسبة له، لم يتغير شيء. يمكن للمرء أن يقول إنه لا يزال في عام 1985، أو في عام 1965، نظرًا لفقدان الذاكرة التراجعي الذي يعاني منه. في بعض النواحي، فهو ليس في أي مكان على الإطلاق، لقد انسحب من المكان والزمان تمامًا."