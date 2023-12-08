بالحجاب والعباية.. بسمة بوسيل تؤدي مناسك العمرة مع والدتها (صور)

القاهرة - سمر حسين - علاقات و مجتمع

شاركت الفنانة المغربية بسمة بوسيل، الزوجة السابقة للفنان تامر حسني، متابعيها عبر حسابها الرسمي بموقع تبادل الصور والفيديوهات «إنستجرام»، صور لها داخل الحرم المكي، خلال تأديتها مناسك العمرة بالسعودية.

بسمة بوسيل تؤدي العمرة مع والدتها

ظهرت بسمة بوسيل، ووالدتها من أمام الكعبة، وهما يرتديان عباءات سوداء فضفاضة، مع الحجاب، خلا تأدية مناسك العمرة، معلقة: «جمعة مباركة يا حلوين، أنا وماما في أحلى مكان في الدنيا، الحمد لله، ويا رب ميحرمش حتى واحد منها».

وعلى الفور تفاعل الآلاف من المتابعين مع الصور، مهنئين إياهما ومباركين لهما العمرة، متمنين قبولها.

من هي بسمة بوسيل؟

مصممة أزياء ومغنية مغربية معتزلة.

ولدت في 10 مايو 1991.

شاركت بسمة بوسيل في النسخة السادسة من برنامج ستار أكاديمي، ووصلت للنهائيات لتحتل المركز الثاني، عام 2009.

طرحت بسمة بوسيل سنجل مغربي إهداءا للجمهور المغربي بعد انتهاء المسابقة.

تعرفت على تامر حسني وغنت معه دويتو «متسألنيش» قبل أن تجمعهما قصة حب انتهت بالزواج.

تزوجت بسمة عام 2012 من تامر حسني وأنجبا: تاليا وأمايا وآدم.

انفصل الثنائي مؤخرًا.