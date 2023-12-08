نوع من الصلصة يسبب أمراضا خطيرة.. «الصحة» تحذر وطبيب يشرح التفاصيل

القاهرة - سمر حسين - علاقات و مجتمع

تعتاد بعض ربات البيوت على شراء الصلصة المعلبة، لتحضير الطعام أو الكاتشاب لتناوله بجانب الوجبات، وبعض الأفراد يضعوتها كعنصرا أساسيا ضمن قائمة الأكلات اليومية، بالإضافة إلى الأطعمة السريعة التي يكون معها، إلا أن وزارة الصحة، أعلنت عن أن كل منهما يسبب أمراضا خطيرة، قد تؤدي إلى الوفاة في بعض الحالات.

وزارة الصحة تحذر من الصلصة المعلبة

شاركت وزارة الصحة منشورا عبر صفحتها الرسمية على «فيسبوك»، أوضحت خلاله، أن أحد أهم أسباب الإصابة بأمراض ضغط الدم هو تناول أطعمة غير صحية، وتحتوي على مواد مصنعة، وذكرت أن الصلصة المعلبة من الأسباب الرئيسية التي تزيد من فرص الإصابة بمرض السرطان.

مخاطر الصلصة المعلبة والكاتشب على الصحة

يقول الدكتور هشام الخياط، أستاذ أمراض الجهاز الهضمي والكبد، في حديثه لـ«هن»، إن تناول الشخص للصلصة المعلبة أو الكاتشب، يؤثران على الصحة بشكل كبير، إذ يعملان على وجود تراكمات في الجسم، وبالتالي يصاب الشخص بالأمراض الخطيرة، مثل «السرطان»، موضحا أنهما يتسببان في أضرار كثيرة، أبرزها:

- الصلصة المعلبة من المنتجات الغنية بسكر الفركتوز، إذ يوجد فيه بنسبة كبيرة مقارنة بالفواكه، وهو بمثابة سم قاتل يمتصه الجسم، ثم يتحول إلى دهون على الكبد.

- يساعد الكاتشب على زيادة مستوى السكر في الدم، مما يؤدي إلى أمراض السمنة والسكري.

- تساهم الصلصة والكاتشاب في زيادة فرص الإصابة بالسرطان، إذ يحتوي على مادة مسرطنة تسمى «فانيلين» المكونة من النشا والصمغ، وتعد الأخطر على الإطلاق، إذا امتصها الجسم بشكل مستمر.

- يحتوي الكاتشاب على الخل المعدل وراثيًا، وهو بمثابة مبيدات سامة ومواد كيمياوية، ينتج عنها تأثيرات خطيرة مثل ارتجاع المريء وقرحة بالمعدة وزيادة نسبة الحموضة في الجسم.