سر رشاقة مي كساب وفقدان الكثير من الوزن.. ما علاقة ابنتها؟

القاهرة - سمر حسين - علاقات و مجتمع

بملامح أصغر وجسد ممشوق ورشيق، ظهرت الفنانة مي كساب، في بعض الصور التي شاركتها مؤخرا عبر تطبيق مشاركة الصور والفيديوهات «إنستجرام»، وأزهرت الصور والفيديوهات التي نشرتها رشاقتها والتغير الملحوظ في استايل ملابسها.

عيد ميلاد الفنانة مي كساب

تحتفل الفنانة مي كساب بعيد ميلادها اليوم، وهي التي شاركت في العديد من الأعمال السينمائية والدرامية، وأمتعت متابعينها بالعديد من الأدوار الكوميدية وآخرى درامية، وأشهر الأدوار التي شاركت فيها «تامر وشوقية» وأخيرا المسلسل الرمضاني مع النجم محمد رمضان «العمدة» بالإضافة إلى صوتها العذب، إذ أبدعت في أداء الكثير من الأغاني، منها «غمض عينيك» وهو «الدويتو» الغنائي الذي قدمته بالمشاركة مع الفنان مجد القاسم وحقق نجاحا غير متوقع.

وتعرضت الفنانة للكثير من المضايقات من بعض المتابعين بشأن وزنها الزائد، إلا أنها أكدت أن قرارها لخسارة الدهون والاهتمام بصحتها، جاء رغبة منها في الحصول على صحة جيدة، وليس بسبب كلام الآخرين أو تعليقاتهم السلبية.

كيف أصبح جسم مي كساب رشيق؟

وأثار التغير الكبير الذي حدث للنجمة مي كساب الجدل، إذ خسرت الفترة الأخيرة الكثير من الوزن، ما جعل الجميع يتسائل عن السبب خلف ذلك، وخلال تصريحات تلفزيونية، ذكرت أن الدافع الوحيد لاتخاذ قراراً بشأن إجراء عملية جراحية لشفط الدهون، هو أنها عانت كثيرا من الناحية النفسية والجسدية، ما دفعها إلى ذلك وفقا لما ذكرته: «كنت دائما بواجه مشكلة وأنا بطلع السلم، وبلاقي صعوبة في الجري مع ولادي أو اللعب معاهم، وكمان حسيت إني بنهج جدا من أقل حركة، فخدت القرار ده الحمدلله، وهو أكتر حاجة صح عملتها».

وأضافت أن أكثر من دعمها في اتخاذ قرار فقدان الوزن ابنتها الصغيرة «داليدا»، إذ أصرت على والدتها بأن تحصل على جسم ممشوق وصحي، وهو ما سهل عليها الأمر بشكل أكبر، بحسب ما ذكرته: «داليدا بنتي السبب، طول الوقت تقولي مامي أنا عايزاكي تبقي رفيعة، وتلبسي كعب وتحطي روج، هي عايقة أوي وشايفة نفسها فاشونيستا، فحسيت إني عايزة أعمل كدا وشجعتني جداً».