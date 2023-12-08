لو بيتعبك في الـ«هوم ورك».. 10 طرق فعالة لتحفيز طفلك على التعلم

القاهرة - سمر حسين - ماما

تعاني الكثير من الأمهات أثناء المذاكرة لأبنائهن وتصبح فقرة «الهوم وورك» هي أسواء لحظات حياتهن؛ تعلوا أصواتهن ويستخدمن كل الطرق لحل الواجبات، ولتجنب كل هذة المعاناة يمكنك التعرف على 10 طرق فعالة لتحفيز طفلك على التعلم، يمكن تطبيقها بسهولة، بحسب موقع «scholastic».

10 طرق لتحفيز الطفل على المذاكرة

استخدام الأساليب الحديثة:

لتحفيز طفلك على المذاكرة اجعليها ممتعة، وحاولي أن تستخدمي معه الأساليب الحديثة من حيث استخدام ألعاب التعلم أو الأنشطة التفاعلية لكسر رتابة المواد الدراسية وجعلها أكثر إثارة وتشويقًا، خاصًة مع الأعمار الصغيرة.

تقديم مكافآت

يمكن أن يقبل طفلك على التعلم بكل سهولة، إذا استخدمتي معه أسلوب المكافأة، على سبيل المثال عند اجتياز اختبار أو الحصول على درجة عالية، قدمي له مكافأة صغيرة مثل تقديم وجبة يحبها أو تحضير الحلوى المفضلة لديه، وكلما زاد اجتهاده قدمي له المزيد من الهدايا.

تحديد أهداف واضحة

ساعدي الطفل على تحديد أهدافه في المذاكرة وترتيب أولوياته من حيث المواد الأكثر أهمية ثم المهمة، وهي خطوة من شأنها ان تعلمه النظام في حياته،وبهذه الخطوة يمكن للطفل الحصول على درجات عالية.

تقسيم المهام

ساعديه على تقسيم المهم في الواجبات ووضع المهام الكبيرة في الأولوية ثم تجهيز خطة مذاكرة يومية أو أسبوعية ليتمكن من إدارة وقته بشكل أفضل، وعند الإنضباط على هذا النظام يمكنك مكافئته.

المزيد من الدعم والتشجيع

قدمي له الدعم والتشجيع المستمر أثناء المذاكرة، وأظهري له اهتمامك وفخرك بجهوده وإنجازاته الصغيرة، هذا يجعله يحب المذاكرة والتعلم.

توفير البيئة المناسبة

وفري للطفل بيئة هادئة وخالية من التشتت اثناء المذاكرة وحافظي على هدوئك اثناء حل الهوم وورك، وبدلًا من الصوت العالي والعقاب بالضرب، يمكن إستخدام اسلوب التهديد بالحرمان من الإجازة الإسبوعية التي تخرجون فيها والجلوس معه في المنزل وعمل الأنشطة التعليمية، واجعلي مكان الدراسة مريح وجيد إضاءة للتركيز بشكل أفضل.

استخدام التكنولوجيا

اثناء المذاكرة وهل الواجبات المدرسية أو الـ«هوم وورك» يمكنك الإستفادة من استخدام التكنولوجيا، لتوفير أدوات مذاكرة مثل تطبيقات الهواتف المحمولة أو المواقع التعليمية التفاعلية التي تساعد الطفل على مراجعة المواد بشكل ممتع ومبتكر، بحسب تصريح الدكتورة صفاء محمود حمودة، استاذ مساعد لطب النفسي بطب الأزهر لـ«هُن».

العمل الجماعي

قدمِي للطفل فرص للعمل الجماعي مع الأصدقاء أو الأشقاء المتعلمين بنفس المواد، إذ يساعده التعاون والمنافسة الإيجابية على حب التعلم.

الثناء على قدرات الطفل

اثني على الطفل وامدحية بشكل منتظم لتعزيز رغبته في المذاكرة وشجعيه على جهوده وإنجازاته الصغيرة، حتى يشعر بالرضا والثقة في قدراته.

استراحات منتظمة

لا يجب أن يكون الوقت كله للمذاكرة فقط، لذا ضعِ خطة تشمل استراحات منتظمة خلال فترات المذاكرة الطويلة، يمكن لاستراحات قصيرة مثل تمارين الاسترخاء أو اللعب لفترة قصيرة أن تساعد على تجديد تركيز الطفل.