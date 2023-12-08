ساحرة وجذابة.. أجمل إطلالات النجمات في مهرجان البحر الأحمر بالسعودية

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- نرمين ضيف الله

حرصت نجمات الفن على الظهور بمظهر أنيق وجذاب خلال حضورهن مهرجان البحر الأحمر السينمائي في دورته الثالثة من مهرجان البحر الأحمر السينمائي، المقام في جدة بالمملكة العربية السعودية، ولكن جاءت بعض الإطلالات غير موفقة.

وخلال فعاليات المهرجان على مدار اليوم الثامن، لـ"ريد كاربت" نستعرض لكم أفضل إطلالات النجمات بلمسات ناعمة، وفقًا لناقد الموضة خالد عبد العزيز، في تصريح خاص لـ"الخليج 365".

إلهام شاهين

ظهرت الفنانة إلهام شاهين بفستان طويل باللون الأخضر من فاعليات اليوم الأخير، ذو أكمام إنسانية.

ونسقت مع الإطلالة حلق وأسورة وكلاتش باللون الذهبي.

واعتمدت مكياج بدرجات النود، ورسمت عيون سموكي، وتركت شعرها مرفوعاً لأعلى بقصة شعر مختلفة.

وعلق الناقد خالد عبد العزيز على الإطلالة: الفستان مميز ويتناسب مع قوامها.

درة

ظهرت الفنانة درة من فاعليات المهرجان بفستان طويل باللون الأبيض الراقي، ذو الأكمام الطويلة والمرصع بلمسات براقة على الصدر والأكمام، والذي تميز بالنعومة، وأظهر أنوثتها

ونسقت مع الإطلالة حلق وأسورة، وخاتم، وكلاتش وكلاتش بنفس لون الفستان.

واعتمدت مكياج بدرجات النود الهادئ واختارت تسريحة شعر ملمومة.

وعلق الناقد خالد عبد العزيز على الإطلالة: الفستان يتميز بالبساطة والرقي، ويتناسب مع قوامها.

درة إطلالة سوداء

ظهرت الفنانة درة من فاعليات المهرجان بفستان طويل باللون الأسود الراقي، دون أكمام، ومكشوف من الصدر، والذي تميز بالنعومة والرقي وأظهر أنوثتها.

ونسقت مع الإطلالة حلق وأسورة ضخمة، باللون الفضي.

واعتمدت مكياج بدرجات النود، ورسمت عيون سموكي، واختارت أن تترك شعرها المموج على الأكتاف.

وعلق الناقد خالد عبد العزيز على الإطلالة: الفستان شيك يناسب الرد كاربت، ويتميز بالرقي.

يسرا

أطلت الفنانة يسرا من فاعليات المهرجان بفستان طويل باللون البنفسجي الراقي، ذو أكمام طويلة، والذي تميز بالنعومة والرقي وأظهر جمالها.

ونسقت مع الإطلالة حلق ضخم، باللون الأسود.

واعتمدت مكياج بسيط ووضعت أحمر شفاه باللون الروز، واختارت تسريحة شعر قصيرة ومميزة.

وعلق الناقد خالد عبد العزيز على الإطلالة: الفستان لونه حلو ومميز، ويناسب الرد كاربت.

ريا أبي راشد

تألقت الفنانة ريا أبي راشد بفستان باللون الأحمر المنسدل وفتحة طويلة من الساق، كما أنه مصمم بفتحة من الصدر، واختارت مجوهرات من مميزة تتناسب مع الفستان.

لبلبة

أطلت الفنانة لبلبة من فاعليات ختام المهرجان بفستان طويل باللون الأسود الراقي، ذو قفازات دانتيل قصيرة، والذي تميز بالنعومة والرقي وأظهر جمالها.

ونسقت مع الإطلالة حلق وكلاتش بنفس لون الفستان.

واعتمدت مكياج بسيط ووضعت أحمر شفاه باللون الروز، واختارت تسريحة شعر مموجة قصيرة ومميزة.

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وعلق الناقد خالد عبد العزيز على الإطلالة: الفستان أنيق ورائع، ويتناسب مع قوامها على الرد كاربت.