يقي من السرطان وأمراض القلب.. تناول هذا المشروب يحميك من الضغط وارتفاع الكوليسترول

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- نرمين ضيف الله

الريحان هو عشب عطري شائع الاستخدام، ولكنه له أيضًا العديد من الفوائد الصحية، بما في ذلك قدرته على الوقاية من سرطان الرئة، وأمراض القلب، والضغط والكوليسترول.

وفي التقرير التالي نستعرض أبرز الفوائد الصحية لتناول كوب من عشبة الريحان، وفقًا لما جاء في موقع "ويب ميد" المعني بالصحة.

يعد الريحان الحلو أحد أكثر الأنواع استخدامًا، وله رائحة قوية جدا ونكهة مميزة، وهناك أنواع مختلفة من الريحان تقدم نكهات مختلفة قليلاً، على سبيل المثال، يتمتع ريحان الليمون بطعم الليمون المنعش، بينما يتمتع ريحان النعناع بطعم النعناع المنعش.

فوائد الريحان الصحية

1- يحمي من السرطان:

يحتوي الريحان على العديد من الفيتامينات والمعادن، بالإضافة إلى مضادات الأكسدة مثل اللوتين ، وهذه المركبات يمكن أن تساعد على حماية الخلايا من التلف الناتج عن الجذور الحرة .

2- الحد من الإجهاد التأكسدي:

الريحان مليء بمضادات الأكسدة، ويحتوي الحلو على مركب يسمى الأوجينول، كما يحتوي ريحان الليمون على الليمونين، وتساعد مضادات الأكسدة هذه، إلى جانب مضادات أخرى مثل الأنثوسيانين على محاربة الجذور الحرة في الجسم التي يمكن أن تؤدي إلى تلف الخلايا وتزيد خطر الإصابة بمجموعة متنوعة من الحالات الصحية، بما في ذلك السرطان وأمراض القلب والتهاب المفاصل والسكري.

3- تنظيم نسبة السكر في الدم :

إضافة الريحان إلى نظامك الغذائي قد يساعد على تقليل مستويات السكر المرتفعة في الدم ويساعد على تقليل الآثار طويلة المدى لارتفاع نسبة السكر في الدم.

4- الوقاية من أمراض القلب:

يمكن الأوجينول الموجود في الريحان سد قنوات الكالسيوم، مما قد يساعد على خفض ضغط الدم، ويمكن أن تساعد زيوتها الأساسية على خفض نسبة الكوليسترول والدهون الثلاثية .

ويحتوي الريحان أيضًا على المغنيسيوم، الذي يمكن أن يساعد على تحسين تدفق الدم عن طريق السماح للعضلات والأوعية الدموية بالاسترخاء.

5- انخفاض الالتهاب:

تناول مشروب من الريحان يوميًا يساعد على مكافحة الالتهابات في الجسم، وتساعد هذه الخصائص المضادة للالتهابات على تقليل خطر الإصابة بالحالات الالتهابية مثل التهاب المفاصل، ومشاكل الأمعاء .

بالإضافة لبعض الفوائد الأخرى التي تتمثل في ما يلي:

- يحسن أعراض الربو.

- يقوي المناعة.

- يقي من البرد.

- يقلل خطر فقدان الذاكرة.

- يحمي من درجات الحرارة شديدة البرودة.

- يقي من الزهايمر.

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