غطاء رأس على فستان مكشوف.." إطلالات خطفت الأنظار وأثارت الجدل في مهرجان البحر الأحمر

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- آلاء نبيل:

خطفت الأنظار بعض إطلالات النجوم خلال مهرجان البحر الأحمر السينمائي، بلمسات غير متوقعة وغريبة.

لذا في التقرير التالي، سوف نتعرف على أغرب الإطلالات في مهرجان البحر الأحمر السينمائي.

غطاء الرأس

ارتدت العديد من الفنانات فساتين سك تبرز تناسق قوامها ومكشوفة من منطقة الصدر، ولكنها مزودة بغطاء رأس يشبه الحجاب ومن أبرزهم الفنانة التركية مريم أوزرلي.

دبوس دعم لفلسطين

ارتدى الفنان صدقي صخر بدلة باللون الأخضر الفاتح، ووضع دبوس برمز حنظلة " وهي شخصية الكارتونية التي رسمها الكاريكاتير الفلسطيني ناجي العلي"، وتعد تلك الشخصية الكرتونية أحد أشهر الشخصيات التي استخدمها في رسوماته، ويظهر بها صبي صغير يدير ظهره ويعقد يديه خلف ظهره، وأصبح رمزاً للقضية الفلسطينية.

اللون الأسود يسيطر على ختام المهرجان

اعتمدت الكثير من الفنانات على إطلالات جذابة ومحتشمة باللون الأسود، وكان بعضها ساحراً، والبعض الآخر به جانب من الغرابة، ومن أبرز الفنانات التي خطفت الأنظار باللون الأسود الفنانة درة، أمينة خليل، لبلبة.

بدل رجالي لامعة

اعتمد بعض الرجال على ارتداء بدل لامعة ذات تطريز بألوان جريئة، ومن أبرزهم الفنان المصري حسن أبو الروس ومحمد ثروت، والفنان اللبناني نيكولا معوض، والفنان التركي وبوراك أوز.

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