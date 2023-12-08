واقعة صادمة - رجل فقد حياته بطريقة مأساوية داخل حظيرة نمور ... هذا ما حدث له

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- آلاء نبيل:

في واقعة مرعبة، فقد رجل حياته بطريقة مأساوية داخل حظيرة نمور في حديقة حيوان بباكستان، وكشف الأمر عن طريق الصدفة، حيث كان يحمل أحد النمور حذاء الرجل في فمه، وذلك وفقًا لما ذكره موقع Timesofindia.

وكان الضحية يقوم بالتنظيف الروتيني للحظيرة، ولكن في لحظة غير متوقعة هاجمته النمور وقطعوا جسده إلى أشلاء، وتم اكتشاف باقي الجثة داخل الحديقة، ولم يتم التعرف على الضحية إلى الآن.

وتم غلق حديقة الحيوان، للكشف عن الثغرة الأمنية المحتملة التي كلفت رجل حياته، وحتى يتجنب تعريض حياة باقي الأشخاص إلى الخطر، مع العلم حدائق الحيوان الباكستانية عموما في حالة سيئة وكثيرًا ما تتهم بتجاهل رعاية الحيوانات.

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