حضريها في 10 دقائق بس.. طريقة عمل كيكة السينابون بالقرفة زي المحلات

القاهرة - سمر حسين - مطبخ

كيك السينابون بالقرفة من أكثر الحلويات المفضلة لدى كثير من الأشخاص، سواء الكبار أو الصغار، وما يميزها عن غيرها، أنه يمكن صنعها مع إضافة أكثر من نكهة مختلفة إليها.

ونستعرض أسهل طريقة لعمل حلوى السينابون في المنزل، بمكونات بسيطة وغير مكلفة، على خطى الشيف نجلاء الشرشابي، التي تقدم وصفات سهلة عبر قناة «سي بي سي سفرة».

طريقة عمل كيك السينابون بالقرفة

مكونات كيك السينابون بالقرفة:

3 أكواب دقيق.

كيس بكينج بودر.

كوب ونص سكر.

كوب إلا ربع لبن.

فانيليا.

ملعقة كبيرة خل.

4 بيضات.

كوب زبدة أو خليط زيت على زبدة.

2 ملعقة قرفة.

معلقة كبيرة دقيق.

ملعقة كبيرة كاكاو.

ملعقة كبيرة سكر بني أو عادي.

نص كوب جبنة كريمي.

نص كوب كريمة خفق.

نص كوب سكر بودرة.

صوص شوكولاتة أو كراميل، حسب الرغبة.

خطوات صنع كيك السينابون بالقرفة

الخطوة الأولى: ابدئي بمزج البيض والفانيليا والخل والسكر في الخلاط، حتى يصبح القوام متجانس.

الخطوة الثانية: ضيفي اللبن والزبدة إلى المزيج، ثم اضربي المقادير معا جيدا.

الخطوة الثالثة: احرصي على خلط الدقيق مع البكينج بودر.

الخطوة الرابعة: بعد خلط المكونات السابقة، يجب إضافة السوائل على خليط الدقيق ويمزجوا جيدا.

الخطوة الرابعة: ضعي نصف كمية الخليط في صينة مدهونة بالسمن.

الخطوة الخامسة: احرصي على وضع الحشوة، مع إضافة باقي النصف الثاني من الخليط، ثم ادخليها إلى فرن ساخن، واتركها لمدة 40 دقيقة كحد أقصى حتى تنضج تماما.

طريقة تزين الكيك بالصوص

لتحضير الصوص الخاص بكيك السينابون اتبعي الخطوات التالية:

1- احضري القرفة مع إضافة ملعقة من الدقيق والكاكاو والسكر.

2- امزجي الجبن الكريمي بالمضرب بطريقة جيدة.

3- ضعي كريمة الخفق مع السكر وامزجيهما معاً، ثم زيني الكيك بعد إخراجه من الفرن.