6 خطوات سريعة وسهلة لغسل الجاكيت الشتوي المنتفخ في الغسالة

القاهرة - سمر حسين - علاقات و مجتمع

مع دخول فصل الشتاء، يفضل الكثيرون شراء الجواكت الثقيلة التي تدفئ الجسم وتمده بالحرارة، ولكن يواجه بعضهم صعوبة كبيرة عند تنظيفها خاصة المنتفخة منها أو الناعمة الملمس، ويخاف معظمهم أن تتعرض للتلف كونها غالية الثمن.

ولكي تظل السترة الشتوية نظيفة وجديدة المظهر حتى بعد غسلها، يفضل اتباع أهم النصائح التالية، لعدم إتلافها في الغسالة، وذلك من خلال ما نشره موقع «realsimple».

نصائح غسل الجواكيت الشتوية المنتفخة

1- ضرورة الاطلاع على الملصق:

قبل بدء غسل الجاكيت يجب قراءة التعليمات الموجودة في الملصق، التي تنص على طريقة الغسل المناسبة لنوع القماش والخامة الخاصة به، مع الاهتمام بوضع المعطف في الغسالة بشكل حذر.

2- الاستعداد لوضعه في الغسالة:

قبل وضع الجاكيت في الغسالة، يجب الانتباه لبعض التفاصيل المهمة:

- التأكد من إغلاق جميع السوست.

- إفراغ جميع الجيوب من المناديل الورقية أو المال.

- التحقق من طبقات الجاكيت المنتفخ لتصليح أي طبقات فضفاضة لعدم تعرضها للضرر.

3- اختيار منظف خالٍ من الصبغة:

يجب اختيار نوع معين من المنظفات مختلف عن الغسيل العادي، فيُفضل أن يكون المنظف لطيف ولا توجد فيه أي صبغات تؤثر على الجاكيت معه، كما ينصح بوضعه في دورة الدوران العادية.

4- ترتيب مكان وضع الجاكيت:

ضعي المعطف بعدما امتلاء نصف الغسالة، مع إضافة الألوان المشابهة مع لون الجاكيت، وإذا لديكٍ غسالة أمامية، فيمكن استخدام دورة لطيفة وتشغيلها خلال دورتين شطف.

5- تجفيف الجاكيت:

يجب الحرص على تجفيف الجواكيت على درجة حرارة منخفضة، مع أهمية إضافة عدد قليل من الكرات المجففة في جوارب قطنية نظيفة، لكي تساعد على تفتيت أي كتل في الريش أو أي حشوات أخرى في الجاكيت وبقائه جديدا بعد الانتهاء من غسله.