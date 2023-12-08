هذا ما يحدث لجسمك عند اتباع رجيم البيض المسلوق.. مفأجاة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب – سيد متولي

قد يساعد رجيم البيض المسلوق على خسارة الوزن بشكل سريع، حيث يشمل النظام الغذائي تناول عدة وجبات يوميًا، مع البروتينات الخالية من الدهون والخضروات غير النشوية والفواكه منخفضة الكربوهيدرات.

ووفق موقع healthline، فإن حمية البيض المسلوق، تتضمن عادةً تناول البيض أو نوع آخر من البروتين الخالي من الدهون مع كل وجبة، بالإضافة إلى الخضروات غير النشوية ووجبة واحدة من الفواكه منخفضة الكربوهيدرات يوميًا.

ويوفر هذا النظام الغذائي المغذيات التي تحسن التحكم في نسبة السكر في الدم، وتدعم الصحة، وتقوي العظام والشعر والأظافر.

هل يمكن أن يساعدك على فقدان الوزن؟

يتكون النظام الغذائي للبيض المسلوق في الغالب من مكونات منخفضة السعرات الحرارية مثل البيض، والخضروات غير النشوية والفواكه منخفضة الكربوهيدرات.

وبالتالي، من المرجح أن يؤدي اتباع النظام الغذائي إلى نقص السعرات الحرارية، ما يعني أنك ستستهلك سعرات حرارية أقل مما تحرقه على مدار اليوم.

على الرغم من أن عدة عوامل تؤثر على الوزن ، إلا أن نقص السعرات الحرارية ضروري لفقدان الوزن.

12 دراسة أكدت أن اتباع نظام غذائي منخفض الكربوهيدرات على المدى القصير أدى إلى زيادة كبيرة في فقدان الوزن، وتقليل خطر الإصابة بأمراض القلب، وضغط الدم.

ومع ذلك، ضع في اعتبارك أنه على الرغم من أن النظام الغذائي قد يؤدي إلى فقدان الوزن، يمكنك استعادة الوزن المفقود بمجرد استئناف النظام الغذائي العادي، لذلك، قد لا يكون نظام البيض المسلوق الخيار الأفضل لفقدان الوزن المستدام على المدى الطويل.

كيفية اتباع حمية البيض المسلوق

تناول ثلاث وجبات يوميا، وعليك التأكد طوال اليوم من تناول ثلاث بيضات، أو بيضتين كحد أدنى.

يمكنك أيضا تناول البروتينات الخالية من الدهون، والخضروات غير النشوية، والفواكه المحددة، والقليل من الدهون.

الأطعمة

يتكون النظام الغذائي للبيض المسلوق في الغالب من البيض والبروتينات الخالية من الدهون والفواكه، والخضروات منخفضة الكربوهيدرات، يُسمح أيضًا بالمشروبات الخالية من السعرات الحرارية، بما في ذلك الماء والشاي أو القهوة غير المحلاة.

-الييض والبروتينات الخالية من الدهون:

تناول الدواجن الخالية من الجلد، والأسماك، وقطع اللحم الضأن أو اللحم البقري.

-الخضروات غير النشوية:

يفضل تناول السبانخ، واللفت، والجرجير، والبروكلي، والفلفل، والكوسة، والكرنب الأخضر، والطماطم.

-فواكة منخفضة الكربوهيدرات: مثل الليمون، والبرتقال، والبطيخ، والتوت والجريب فروت.

-الدهون والزيوت:

يمكنك تناول زيت جوز الهند، والزبدة، والمايونيز ولكن بكميات صغيرة.

-المشروبات:

شرب الماء، والصودا، والشاي والقهوة غير المحلاة.

-الأعشاب والتوابل:

كالثوم، والريحان، والكركم، والفلفل وإكليل الجبل والأوريجانو.

-منتجات الألبان قليلة الدسم:

بما في ذلك الحليب الخالي من الدسم والجبن قليل الدسم.

تجنب هذه الأطعمة في حمية البيض المسلوق

-الخضروات النشوية:

منها البطاطس، والبطاطا الحلوة والبقوليات، والذرة، والبازلاء.

-فواكه عالية الكربوهيدرات:

كالموز، والأناناس، والمانجو، والفواكه المجففة.

-الحبوب:

يفضل الابتعاد عن الخبز، والمعكرونة، والكينوا، والشعير.

-الأطعمة المصنعة:

الوجبات السريعة والرقائق والمعجنات والكعك والحلويات.

-المشروبات المحلاة بالسكر:

يفضل تجنب الصودا، والعصير والشاي المحلى.

نتائج سلبية محتملة

رجيم البيض المسلوق مقيد للغاية ويقدم اختلافا بسيطا للطعام ولا يسمح إلا ببعض الأكلات المحددة، هذا النظام الغذائي ليس من الصعب اتباعه على المدى الطويل فحسب، بل أيضًا يصعب من تلبية احتياجاتك الغذائية، فقد يزيد خطر نقص المغذيات، خاصة إذا اتبعت النظام الغذائي على المدى الطويل.

على سبيل المثال، الحبوب الكاملة غنية بالألياف والفيتامينات والمعادن، في حين أن الخضروات النشوية مثل البطاطس تعد مصدرًا رائعًا لفيتامين سي، والبوتاسيوم والمغنيسيوم، لا يُسمح بأي من هذه المجموعات الغذائية في النظام الغذائي، علاوة على ذلك ، فإن هذا النظام منخفض السعرات الحرارية لدرجة أنه قد لا يوفر ما يكفي لكثير من الأشخاص.

يمكن أن يؤدي تقييد السعرات الحرارية لفترة طويلة إلى آثار جانبية خطيرة، بما في ذلك انخفاض مستويات الطاقة، وضعف المناعة، وانخفاض كثافة العظام، واضطرابات الدورة الشهرية

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