هذا ما يحدث لجسمك عند تناول الكاكاو الساخن.. و3 فئات ممنوعة منه

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- نرمين ضيف الله

تزامنًا مع فصل الشتاء، يعد الكاكاو الساخن مشروباً لذيذاً ومغذياً وله العديد من الفوائد الصحية، بما في ذلك الشعور بالدفء.

ووفقًا لما جاء في موقع"WebMD"، فإن الكاكاو مصدر غني بمضادات الأكسدة، التي تسمى الفلافونويد، مما يساعد على استرخاء الأوعية الدموية، وهذا يمكن أن يؤدي إلى انخفاض ضغط الدم، وتقليل الالتهابات وانسداد الأوعية الدموية.

فيما يلي بعض الفوائد الصحية للكاكاو الساخن:

1- تحسين صحة القلب والأوعية الدموية:

الكاكاو الساخن يحتوي على مركبات الفلافونويد (مضادات الأكسدة)، التي تساعد على خفض ضغط الدم وتقليل الإصابة بأمراض القلب، وحماية الجسم من الأمراض.

2- تغير المزاج للأفضل:

في فصل الشتاء بعضنا يشعر بالاكتئاب، ويساعد تناول كوب من الكاكاو الدافئ على تحسين المزاج وتقليل التوتر، لأنه يحتوي على مركبات مشابهة لمضادات الأكسدة.

3- تحسين ضغط الدم:

للكاكاو تأثير على خفض ضغط الدم وتحسين وظيفة الأوعية الدموية، فتناول الشوكولاتة الداكنة أو منتجات الكاكاو لمدة 2-8 أسابيع يمكن أن يخفض ضغط الدم لدى الأشخاص الذين يعانون ارتفاع7 ضغط الدم.

4- تحسين صحة العظام:

يحتوي الكاكاو على المغنسيوم، وهو عنصر مهم يحافظ على صحة العظام، ويقي من الهشاشة.

5- يساعد على التركيز:

الكاكاو يحتوي على نسبة عالية من الكافيين، ما يعطيك قوة دفع كبيرة على التركيز وتقوية الذاكرة.

فئات ممنوعة من تناول الكاكاو

1- الأشخاص الذين يعانون حساسية الكاكاو الساخن وفول الصويا، والشكولاته، وأيضًا للصداع النصفي تؤدي للصداع النصفي.

2-من يعانون مشكلات في الجهاز الهضمي.

3- مرضى القولون العصبي، لأنه يحتوي على الكافيين، فيزيد من التبول والأرق، وسرعة ضربات القلب.

كما يجب عدم الإفراط في تناوله لأنه يحتوي على مواد كيميائية، بالإضافة إلى المعادن الثقيلة مثل الرصاص، وتناول كميات كبيرة قد يسبب آثار جانبية مرتبطة بالكافيين مثل الغثيان، والإسهال، والإمساك، والغازات وحساسية الصدر.

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