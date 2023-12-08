هذا ما يحدث لجسمك عند تناول الفول على الإفطار

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت-أسماء العمدة

الفول هو أحد الأطباق الشعبية في العديد من البلدان، وخاصة في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا وهو مصدر غني بالبروتين والألياف والفيتامينات والمعادن وفقًا لما قال خبير التغذية العلاجية حازم علي لمصراوي.

عند تناول الفول على الإفطار، يحدث ما يلي لجسمك:

تحصل على دفعة من الطاقة

يحتوي الفول على نسبة عالية من الكربوهيدرات المعقدة، والتي توفر مصدرًا ثابتًا للطاقة طوال الصباح.

تشعر بالشبع لفترة أطول

تساعد الألياف الموجودة في الفول على إبطاء عملية الهضم، مما يجعلك تشعر بالشبع لفترة أطول.

تحسن صحة القلب

يحتوي الفول على نسبة عالية من الألياف ومضادات الأكسدة، والتي يمكن أن تساعد في خفض مستويات الكوليسترول في الدم وحماية القلب من الأمراض.

تعزز صحة الجهاز الهضمي

يحتوي الفول على نسبة عالية من الألياف، والتي تساعد على تنظيم حركة الأمعاء وتقليل خطر الإصابة بالإمساك.

تحصل على العناصر الغذائية الأساسية

يحتوي الفول على مجموعة متنوعة من الفيتامينات والمعادن، بما في ذلك الحديد والفولات والبوتاسيوم والمغنيسيوم.

فيما يلي بعض الفوائد الصحية المحددة لتناول الفول على الإفطار:

فقدان الوزن

قد يساعد تناول الفول على الإفطار في فقدان الوزن أو الحفاظ على الوزن الصحي وذلك لأن الفول يحتوي على نسبة عالية من الألياف، والتي يمكن أن تساعدك على الشعور بالشبع لفترة أطول.

تحسين مستويات السكر في الدم

يمكن أن يساعد تناول الفول على الإفطار في تحسين مستويات السكر في الدم لدى الأشخاص المصابين بداء السكري من النوع 2.

وذلك لأن الفول يحتوي على نسبة عالية من الألياف، والتي يمكن أن تساعد على إبطاء عملية الهضم وإطلاق السكر في الدم ببطء.

تحسين صحة العظام

يمكن أن يساعد تناول الفول على الإفطار في تحسين صحة العظام، وذلك لأن الفول يحتوي على نسبة عالية من الكالسيوم والفوسفور وهما من المعادن المهمة لصحة العظام.

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