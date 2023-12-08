علامة خفية تظهر في اللثة تنذرك بإصابتك بـ مرض السكري- انتبه

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- أسماء مرسي:

مرض السكري هو أحد أكثر الأمراض المزمنة شيوعًا في العالم، ويُصيب ملايين الأشخاص حول العالم.

ويتسبب المرض في ارتفاع مستويات السكر في الدم، ما يمكن أن يؤدي إلى مجموعة من المشكلات الصحية، بما في ذلك أمراض القلب والسكتة الدماغية والعمى.

وهناك العديد من العلامات التحذيرية التي تشير إلى الإصابة بمرض السكري، مثل زيادة العطش، كثرة التبول، الشعور بالتعب، وفقدان الوزن غير المبرر.

ولكن هناك علامة خفية أخرى تنذرك بإصابتك بهذا المرض، وهي "التهاب اللثة".

- الأعراض

يحدث التهاب اللثة بسبب تراكم البلاك، وهي طبقة بيضاء لزجة تغطي الأسنان، وتتشكل عندما تختلط البكتيريا الموجودة في الفم مع اللعاب وبقايا الأطعمة النشوية والسكر في نظامك الغذائي.

إذا لم يُعَالَج التهاب اللثة، فقد يتطور إلى مرض اللثة، وهو حالة أكثر خطورة يمكن أن تؤدي إلى فقدان الأسنان.

ومع تطور المرض، تظهر بعض العلامات التحذيرية، وتشمل:

رائحة الفم الكريهة.

احمرار وتورم اللثة.

ألم أو نزيف اللثة.

فقدان الأسنان.

انحسار اللثة.

وهناك عدة عوامل تساهم في زيادة خطر وشدة أمراض اللثة لدى مرضى السكري، وتشمل ما يلي:

1. مرض السكري يبطئ الدورة الدموية، ما يجعل أنسجة اللثة عرضة للعدوى.

2. يقلل مرض السكري من مقاومة الجسم للعدوى، ما يزيد احتمال إصابة اللثة بالعدوى

3. المدخنون.

4. الذين يتجاهلون نظافة الفم.

- طرق الوقاية من أمراض اللثة:

1. الإقلاع عن التدخين.

2. تنظيف الأسنان بالفرشاة مرتين يوميًا على الأقل.

3. "المضمضة" بملح مٌلحي للمساعدة على تقليل بكتيريا الفم التي تؤدي إلى تفاقم أمراض اللثة مرة واحدة في اليوم.

4. استخدام خيط تنظيف الأسنان مرة واحدة في اليوم.

5. الزيارة المنتظمة لطبيب الأسنان.

6. التحكم في مستويات السكر في الدم.

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