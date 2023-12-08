لن تتخيل ما يحدث عند الإفراط في تناول اليوسفي.. تأثيرات لن تتوقعها

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- نرمين ضيف الله

في موسمه، اليوسفي فاكهة لذيذة وغنية بالعناصر الغذائية، ولكن الإفراط في تناولها يمكن أن يؤدي إلى بعض الأضرار على الجسم.

وفي التقرير التالي نستعرض أبرز الأضرار الصحية على الجسم عند الإفراط اليومي في التناول.

ويقول الدكتور أسامة صلاح استشاري التغذية والسمنة، في تصريح خاص لـ"الخليج 365" اليوسفي من الحمضيات الغنية بالعديد من الفوائد الصحية، ومنها الألياف القابلة للذوبان، وفيتامين سين ما يساعد على تعزيز المناعة، لافتا أن الإفراط في التناول يسبب أضراراً .

وأضاف: "لا ينصح بتناول الكثير من فاكهة اليوسفي، لأنها تحتوي على الكثير من السكر وحمص الليمونيك، وهو حمض يوجد في الموالح، يزيد حموضة المعدة".

وأشار أن الإفراط في تناوله يمكن أن يتسبب في بعض المشكلات الأخرى وتتمثل في ما يلي:

الحساسية:

يمكن أن يسبب اليوسفي الحساسية لدى بعض الأشخاص وتشمل أعراضها، الحكة والتورم، وضيق النفس.

اضطرابات المعدة:

يحتوي اليوسفي على الألياف القابلة للذوبان وغير القابلة، ما يسبب اضطرابات بالجهاز الهضمي، مثل الإسهال والإمساك.

التسوس:

الإكثار من تناول اليوسفي يؤدي إلى تآكل مينا الأسنان، بسبب الحموضة العالية التي يحتوي عليها.

زيادة الوزن: اليوسفي يحتوي على نسبة عالية من السكريات والتي يمكن أن تؤدي إلى زيادة الوزن والتعرض للسمنة.

بالإضافة إلى ما يلي:

زيادة الغازات.

انتفاخ البطن.

التهاب المعدة.

زيادة أعراض ارتجاع المريء.

الغثيان.

القيء.

الكمية المسموح بها يوميًا

ونصح بتناول من 4 لـ5 حبات فقط في اليوم، لأنه يزيد حموضة والتهاب المعدة إلى حد بعيد.