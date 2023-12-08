عجوز إيطالية تصاب بسكتة دماغية بسبب خطأ في العنوان.. ما علاقة فاتورة المياه؟

القاهرة - سمر حسين - علاقات و مجتمع

في مدينة كامبوروسو الإيطالية تعيش السيدة إستيل ميندوزا 88 عامًا في بيت منفرد عن شقيقها، وبسبب الوحدة لا تستهلك الكثير من المياه والكهرباء، لكنها فوجئت بمبلغ خيالي تطالبها شركة المياه بتسديده، وهو ما لم تتحمله لتسقط مغشيًا عليها تصارع الموت بعد اكتشاف الأطباء أن الصدمة سببت لها سكتة دماغية، لكن سرعان ما تداركت الشركة الخطأ وعرضت عليها التعويض، بسحب ما ذكره موقع «روسيا اليوم».

امرأة ايطالية تتعرض لسكتة دماغية لهذا السبب

في الساعات الماضية تعرضت السيدة الثمانينية إستيل ميندوزا لسكتة دماغية، كادت أن تنهي حياتها، لولا أن ساعدها شقيقها، وذلك بسبب فاتورة استهلاك المياه الشهرية الخاصة بمنزلها، وكانت الصدمة هي السبب في تعرضها للسكتة الدماغية، إذ وجدت المرأة نفسها تصارع الموت، بسبب خطأ في تقدير مبلغ فاتورة المياه من إحدى شركات المياه، بإمبيريا الإيطالية.

اما المبلغ المطلوب منها في الفاتورة، قدر بقيمة 15339 يورو، ويتعلق بالفترة الممتدة من أغسطس إلى أكتوبر 2023، واكتشفت السيدة أن مؤسسة الائتمان الخاصة بها دفعت المبلغ دون علمها، وعندما ذهبت لتستعلم عن حسابها في بطاقتها الإئتمانيه، لتكتشف انها خالية بعد سحب أكثر من 15 ألف يورو منها، ولا يتبقى منها سوا مبلغ بسيط جدًا، لهذا السبب لم تستطع التحمل وأصيبت بسكتة دماغية، ما استدعى نقلها إلى مستشفى بوريا في سانريمو المجاورة لبلدتها.

الابلاغ عن الواقعة

بعدما انتشر الخبر وعلم شقيق السيدة العجوز«ميندوزا»، توجه فورًا للإبلاغ عن الواقعة، وتأكد أن المبلغ الذي سجلته شركة المياه وطالبت شقيقته بدفعه خطأ، وأن ما تم تسجيله في الواقع لا يتوافق مع ما ورد في الفاتورة التي وردت شقيقته، وقامت الشركة على الفور بإعادة المبلغ المدفوع للسيدة، وحظر تسديد الدفعة الثانية.

أما الحالة الصحية للسيدة «ميندوزا»، فقالت الشركة في بيان لها: «باشرنا على الفور بإجراء الفحوصات اللازمة، واتصلنا بعائلة السيدة، وأكدنا لهم أن الفاتورة التي تزيد قيمتها عن 15 ألف يورو غير صحيحة، حيث تم احتسابها على أساس قراءة غير صحيحة للصورة، كما أن قراءة صور العداد التي حصلنا عليها من طرف الشركة المسؤولة عن جمع العدادات، تشير في الواقع إلى عداد شخص آخر، لذلك قمنا بإلغاء الفاتورة غير الصحيحة وأصدرت فاتورة الاستهلاك الفعلي بمبلغ إجمالي قدره 55 يورو».