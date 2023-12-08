احذر تناول هذا المشروب مع السينابون.. يعرضك لخطر الوفاة

القاهرة - سمر حسين - صحة

البحث عن الدفء في ليالي الشتاء يلزمه تناول كيكة السينابون اللذيذة، فهي من الحلويات الشهيرة بدورها في تدفئة الجسم، ومع تناولها يرتكب الكثير من الناس خطأ قاتلا وهو تناول مشروب غازي معها، وبحسب دراسة نشرها موقع صحيفة «ديلي ميل» البريطانية، يمكن أن يؤدي تناول المشروبات الغازية مع حلوى السينابون والدوناتس إلى الوفاة، لأنها عادة ترفع خطر الإصابة بالسكر وامراض القلب ويحذر منها الأطباء.

احذر هذا المشروب مع السينابون

يتناول الكثيرون حلوى السينابون مع المشروبات الغازية، الأمر الذي أصبح عادة لديهم، لكن الدراسات الحديثة أثبتت أن تناول المشروبات الغازية مع الحلوى مثل السينابون والدونات وغيرها من الحلويات الأخرى، يرفع خطر الإصابة بأمراض القلب والأوعية الدموية، كما ترتفع فرص الوفاة جراء ذلك بنسبة 33% مقارنة بالأشخاص الذين لا يتناولون هذه المشروبات، كما أن العبوة الواحدة من المشروبات الغازية 350 ملليمترا تحتوي على 8 ملاعق صغيرة من السكر.

خطورة تناول المشروبات الغازية

وفي تصريحات خاصة لـ«هُن»، حذرت الدكتورة مروة شعير، أستاذ مساعد الأغذية الخاصة والتغذية العلاجية، من تناول المشروبات الغازية مع السينابون أو تناولها بشكل عام، قائلة: «لا ننصح بتناول المشروبات الغازية في أي وقت سواء مع الحلويات أو مع غيرها لأنها تعد سعرات حرارية معدومة القيمة الغذائية، وضارة على صحة الإنسان لأنها تسبب مشاكل كتير منها تقليل الكالسيوم ومشكل المعدة وألم الأسنان والكلى والعظام، بالإضافة إلى أنها ترفع مستوى سكر الدم، وتناولها مع وجبة حلويات يؤدي إلى خطورة مضاعفة منها إرتفاع سكر الدم وغيبوبة سكرية والناس اللي عندهم متلازمة مقاومة الأنسولين معرضين بعد الميكس الغريب ده للإصابة بالسكر، وبننصح الناس ميتناولوش المياه الغازية مع الحلويات، وعند تناول الحلويات تكون قطع صغيرة بعد وجبة غداء غنية بالبروتين ويكون قبل المغرب، وبدل الكولا يشربوا ميا كتير».