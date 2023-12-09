الامارات | «أحلام ألف ليلة وليلة»

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - تطلّ النجمة الإماراتية الفنانة أحلام الشامسي، على جمهورها في برنامج فني جديد، يحمل عنوان «أحلام ألف ليلة وليلة»، الذي تُقدّمه الفنانة على قناة أبوظبي.

وتستضيف أحلام في البرنامج مجموعة متميزة من أبرز فناني ونجوم الوطن العربي، في رحلة تجمع خلاصة الموروث الفني في نسيج غنائي ثقافي وترفيهي.