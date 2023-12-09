الامارات | 44 سيارة قديمة تستعيد ذكرياتها في «مسار 71»

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - من نادي الشارقة للسيارات القديمة، انطلق أخيراً رالي لمقتني وعشاق السيارات القديمة في جولة وطنية سياحية في إصدارها الأول، قطع المشاركون خلالها مسافة 300 كيلومتر ذهاباً وإياباً، ومروا بأبرز معالم الإمارة، من جبال مدينة خورفكان، إلى مركز مليحة للآثار، وصولاً إلى واحة البداير، وغيرها من الوجهات والمعالم.

وتألقت السيارات القديمة في «رالي مسار 71» الذي نظمه نادي الشارقة للسيارات القديمة، بمناسبة العيد الوطني الـ52 لدولة الإمارات، وشاركت فيه أكثر من 44 سيارة قديمة، تعود إلى مختلف الموديلات والأنواع، من السيارات الرياضية إلى السيارات الفخمة والشعبية، ومن بينها سيارات يعود تاريخ تصنيعها إلى عام 1929، مثل سيارة بوجاتي موديل 1929.

وتهدف فعالية «رالي مسار 71» إلى خلق بيئة تفاعلية تجمع بين الشغف بالسيارات القديمة، والاحتفال بالهوية الوطنية الإماراتية، مع توفير تجربة ثقافية وترفيهية لجميع الحضور، وإبراز جمال طبيعة وتنوّع إمارة الشارقة ومناطقها الصحراوية والساحلية والجبلية، بما يدعم السياحة ويعزز جاذبية الإمارة وجهة مفضلة للسياح من داخل دولة الإمارات وخارجها.

وفي السياق ذاته، قال علي محمد صعب، أحد عشاق السيارات القديمة، والمشارك في فعالية «مسار 71»، إنه أعجب كثيراً بالرالي، مشيراً إلى أن الأجواء كانت مناسبة جداً لمثل هذه الفعالية التي زادت من متعة المشاركين.

فيما عبّر محمد فوزي، أحد المشاركين في الفعالية من دولة الكويت الشقيقة - وهو من المؤثرين على وسائل التواصل الاجتماعي - عن سعادته بالمشاركة في «مسار 71»، بسيارته مرسيديس موديل 89. وأضاف أنه استمتع بالحدث وكان فرصة للاحتفال بالعيد الوطني بطريقة غير تقليدية، عزّزت الروح الوطنية لدى المشاركين من جهة.