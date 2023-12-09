الامارات | «قمة المليار متابع» تجمع عمالقة «اليوتيوب» في دبي

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أعلنت «قمة المليار متابع» عن مجموعة من أبرز الأسماء المشاركة في نسختها الثانية في دبي، التي تنظمها أكاديمية الإعلام الجديد يومي 10 و11 يناير 2024، في أبراج الإمارات ومتحف المستقبل، تحت شعار «لنتواصل»، حيث يشارك ألمع صُنّاع المحتوى في مجالات مختلفة، من الإعلام والترفيه والرياضة والطبخ والتعليم والتكنولوجيا والألعاب، والرياضات الإلكترونية والكوميديا وغيرها، في فعاليات متنوعة بين خطابات ملهمة، وجلسات حوارية، ونقاشات ثرية، ولقاءات حية مع الجمهور.

ومن أبرز المتحدثين في القمة على المستوى الدولي، أشهر نجوم «اليوتيوب» في أميركا الجنوبية، جيرمان جارمينديا، وأشهر فريق «يوتيوب» في أوروبا، مجموعة سايدمن، وصانعة المحتوى الأعلى في نسبة المتابعين من السيدات في الهند، براجاكتا كولي، وأحد أبرز صنّاع محتوى الألعاب والرياضات الإلكترونية في الهند، تكنو جيمرز، وصاحب المحتوى الإنساني الملهم، زاكري ديرينيوسكي، كما تستضيف القمة صاحب الأرقام القياسية والحملات الإنسانية أبوفلة، والإعلامي وصانع المحتوى الساخر أحمد البشير، والفائز بلقب نجم وسائل التواصل الاجتماعي في الشرق الأوسط عام 2022، أحمد أبوالرب، والشيف اللبنانية (أميرة ديزني) عبير الصغير.

يذكر أن 121 مليوناً يتابعون الفيديوهات الكوميدية وألعاب الفيديو التي يقدّمها صانع المحتوى التشيلي، جيرمان جارمينديا، حيث يستخدم الفكاهة للتعليق على مواضيع الحياة اليومية والموسيقى والرياضة والثقافة.

أما مجموعة «سايدمن»، فهم أكبر صنّاع محتوى «يوتيوب» في أوروبا، حيث يتابعهم أكثر من 37 مليون معجب على حسابهم الرسمي في مختلف المنصّات، وتحقق فيديوهاتهم مليارات المشاهدات عبر الإنترنت.

فيما تُعدّ براجاكتا كولي صانعة محتوى هندية تقدّم فيديوهات كوميدية على قناتها التي تحظى بأكثر من 16.7 مليون متابع، تتناول في محتواها مواضيع متعلقة بالحياة اليومية، والعلاقات والمجتمع بطريقة ساخرة ومضحكة. ويقدّم تكنو جيمرز، فيديوهات على قناته التي تحظى بأكثر من 50 مليون متابع، ويتميز بمحتواه المثير والممتع، وهو أحد أبرز صنّاع محتوى الألعاب والرياضات الإلكترونية في الهند.

وتهدف مقاطع الفيديو الخاصة بزاكري ديرينيوسكي إلى نشر الإيجابية والخير في المجتمع، وقد جذب نجم «التيك توك» أكثر من 21 مليون متابع، بفضل محتواه الإنساني، مقدّماً الإلهام لملايين الأشخاص.

أبوفلة.. أرقام قياسية في الخير

عُرف أبوفلة بأنه صانع محتوى متعدد المواهب لديه أكثر من 49 مليون متابع، واشتهر بمحتوى الترفيه والألعاب على «اليوتيوب». كما عُرف أيضاً بحملاته الخيرية، حيث جمع ملايين الدولارات لمساعدة المحتاجين في مختلف أنحاء العالم. وفي عام 2022، جمع أبوفلة مليون دولار في 28 ساعة فقط، لمساعدة اللاجئين السوريين. ويُعدّ أبوفلة نموذجاً يحتذى للشباب العربي، فهو شاب طموح ومثابر استطاع تحقيق نجاح كبير في وقت قصير، كما أنه نموذج للإنسان الذي يسعى إلى مساعدة الآخرين.