الامارات | دبي للتسوق يبدأ الرحلة 29.. أفضل تجارب التسوق والترفيه بانتظاركم

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - واعداً بأفضل تجارب التسوق وفنون الطهي، والجوائز الكبيرة في جميع أنحاء المدينة، بدأت، أمس، فعاليات الدورة 29 من مهرجان دبي للتسوق.

ويقدّم المهرجان الذي تتواصل فعالياته على مدار 38 يوماً حتى 14 يناير 2024، هذا الشتاء، أفضل العروض الترويجية والفعاليات الترفيهية، والأنشطة المناسبة للجميع كل يوم في جميع أنحاء المدينة. ويتميز المهرجان بأجواء احتفالية لا مثيل لها، تلائم مختلف الأذواق للمواطنين والمقيمين والزوار من جميع أنحاء العالم، سواء من خلال الأسواق الشتوية الاستثنائية، أو العروض الترويجية الجذابة، أو عروض طائرات «الدرون» الرائعة، أو الأنشطة العائلية، أو تجارب فنون الطهي المتميزة.

أسلوب حياة وثقافة

ويُعدّ مهرجان «سول دي إكس بي» من أهم الإضافات ضمن أجندة مهرجان دبي للتسوق، وهو مهرجان يحتفل بأسلوب الحياة والثقافة المجتمعية في المنطقة. ويشمل المهرجان الذي يتم تنظيمه في حي دبي للتصميم، من الثامن إلى 10 ديسمبر 2023، العديد من البطولات الرياضية، وحفلات «دي جي»، والعروض الحية للعديد من الفنانين، بمن فيهم نجم الحفل الرئيس، باستا رايمز، إضافة إلى العديد من فناني الراب المبدعين مثل جاداكيس، وتوبي نويني، وبيغ دادي كين، وأوديسي وسولجا، وليل زي، أول مغنية راب تركية. كما سيتم تنظيم العديد من الأنشطة وورش العمل والبرامج، بإشراف مصممين ومبدعين وخبراء، بمشاركة العلامات التجارية من جميع أنحاء المنطقة.

وتستضيف «دبي أوبرا» التحفة المسرحية الراقصة (سلافا سنو شو) التي ستأخذ الجمهور في رحلة إلى عالم من السحر والعجائب، حتى 10 ديسمبر الجاري. وتشمل بقية الفعاليات التي ستُنظم في عطلة نهاية الأسبوع الأولى في المهرجان، فعالية «إحياء سباق الجائزة الكبرى التاريخي» لعشاق رياضة السيارات، وفعالية كرة القدم في عطلة نهاية الأسبوع التي تتواصل على مدار ثلاثة أيام، وتتضمن مسابقة مميزة ولقاء حصرياً مع المدرب سام ألارديس، وحفل عشاء على الطريقة البريطانية التقليدية في مطعم «ذا كوتيري سوشال» (The Coterie Social)، ومهرجان روح الأرض على مسرح مدينة دبي للإعلام، أول مهرجان موسيقي صديق للبيئة في دولة الإمارات، إضافة إلى العديد من المعارض، بما فيها معرض الأيقونات - عرض الأزياء المميز الذي يقدّم مجموعة متنوعة من ملابس القفطان، والعباءات والملابس الشتوية، والمجوهرات الرائعة.

كما سيتم تنظيم الدورة الأولى من فعالية «كانتين X» في حديقة مشرف، للاستمتاع بتجربة الطهي المجانية الحصرية من 15 إلى 31 ديسمبر الجاري، مع أكثر من 20 علامة تجارية محلية متخصصة في الطعام. كما تشمل الفعالية سوقاً خارجية تضم وسائل الترفيه الملائمة للعائلة، بما فيها الألعاب المطاطية والترامبولين والمنطقة المخصصة للألعاب. ويمكن للزوار مشاهدة الأفلام على شاشة كبيرة في منطقة ركن السيارات، مع خيار الاستماع إلى محطات الراديو التي يرغبون فيها، وطلب الطعام من سياراتهم.

أضواء دبي

ويروي عرض طائرات الدرون ضمن فعاليات «أضواء دبي»، قصصاً مذهلة في سماء جزيرة «بلوواترز»، و«ذا بييتش»، و«جي بي آر» من 10 ديسمبر حتى 14 يناير 2024. كما يقدّم «أضواء دبي» تجربة مذهلة أخرى في 14 يناير، حيث تتحول المدينة إلى لوحة تنبض بالحياة والإبداع والفن، من خلال العروض الفريدة في مواقع مختلفة في المدينة. ويشارك في «أضواء دبي» هذا العام، مجسم ضخم للثنائي الشهير «ذا أنوكي» اللذين سيضيئان مناطق السيف وحتا و«اتصالات إم أو تي بي» وحي دبي للتصميم. كما تشاهدون عروض أضواء النيون في منطقة السيف، فيما تأخذكم قوارب العَبرة في رحلة آسرة ملأى بالألوان في خور دبي. أما «مدهش» وصديقته «دانة» فسيكونان في انتظاركم في سيتي سنتر مردف، حيث يقدّم «مدهش» البالغ ارتفاعه 10 أمتار عرضاً لا مثيل له للمارة، كما يمكنكم مشاهدة مجسمات بالحجم الطبيعي لببغاوات الأمازون، والأعمال الفنية المذهلة من الزهور وأوراق الأشجار من أكبر الغابات الاستوائية المطيرة في العالم، في فعالية «عجائب الأمازون» في «بالم ويست بيتش».

عروض ترويجية

وستوفر سحوبات برامج الولاء - مثل «أمبر مليونير» - لأعضائها عروضاً وفرصاً حصرية لكسب النقاط، من خلال إنفاق 300 درهم أو أكثر في إحدى العلامات التجارية الـ18 المشاركة في المهرجان، إضافة إلى فرص الفوز بالجوائز في العديد من السحوبات، بما فيها سحب مهرجان دبي للتسوق الكبير، جائزة نقدية بقيمة 500 ألف درهم مخصصة لفائز واحد في نهاية المهرجان، فيما توفر مجموعة مراكز التسوق في دبي، فرص التسوق والفوز بالجوائز من خلال السحوبات التي ستُجرى في 16 و23 و30 ديسمبر 2023، إضافة إلى السادس و13 يناير 2024. كما تقدّم مجموعة دبي للمجوهرات 25 كيلوغراماً من الذهب للفائزين في السحوبات التي تتم كل يومين حتى 14 يناير 2024.

فعاليات لاحقة

أجواء استثنائية في «كوكا كولا أرينا» خلال مهرجان دبي للتسوق، حيث سيبهر المغني كريس براون، بموهبته المذهلة، الجمهور في 22 ديسمبر الجاري، فيما تلتقون في 30 ديسمبر بالفنانين، شون بول وتي آي، إضافة إلى العرض الكوميدي المباشر الذي يقدّمه مايكل مكينتري في 13 يناير 2024.

• أجواء احتفالية لا مثيل لها تلائم مختلف الأذواق للمواطنين والمقيمين والزوار من جميع أنحاء العالم.