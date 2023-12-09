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الامارات | أحمد بن محمد يُقدّم واجب العزاء في وفاة شقيقة عبدالله الشيباني

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دبي - وام 0 تبليغ

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الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - قدّم سموّ الشيخ أحمد بن محمد بن راشد آل مكتوم، النائب الثاني لحاكم دبي، مساء أمس، واجب العزاء في وفاة شقيقة عبدالله عبدالرحمن الشيباني، رئيس مجلس إدارة مؤسسة محمد بن راشد للإسكان، وذلك خلال زيارة سموّه لمجلس العزاء في دبي.

وأعرب سموّه عن صادق تعازيه ومواساته لأسرة الفقيدة، سائلاً المولى عزّ وجلّ أن يتغمّدها بواسع رحمته ومغفرته، ويسكنها فسيح جناته، ويلهم أهلها جميل الصبر والسلوان.

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اسماعيل الماحي

اسماعيل الماحي

كاتب محتوى باللغة العربية شغف بالبحث والإطلاع بجانب دقة في مراعاة قواعد اللغة وعلامات الترقيم

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