الامارات | أحمد بن محمد يُقدّم واجب العزاء في وفاة شقيقة عبدالله الشيباني

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - قدّم سموّ الشيخ أحمد بن محمد بن راشد آل مكتوم، النائب الثاني لحاكم دبي، مساء أمس، واجب العزاء في وفاة شقيقة عبدالله عبدالرحمن الشيباني، رئيس مجلس إدارة مؤسسة محمد بن راشد للإسكان، وذلك خلال زيارة سموّه لمجلس العزاء في دبي.

وأعرب سموّه عن صادق تعازيه ومواساته لأسرة الفقيدة، سائلاً المولى عزّ وجلّ أن يتغمّدها بواسع رحمته ومغفرته، ويسكنها فسيح جناته، ويلهم أهلها جميل الصبر والسلوان.