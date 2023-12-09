طريقة استخدام بخاخ الكركدية للعناية بالشعر.. حضريه في 5 دقايق

القاهرة - سمر حسين - موضة وجمال

بخاخ ماء الكركديه من المستحضرات الطبيعة للعناية بالشعر، والكركديه هو المكون الأساسي الطبيعي فيه ويمكن استخدامه بأكثر من طريقة لزيادة نمو الشعر، فهو أساسي في البخاخ وأقنعة العناية بالشعر وغيرها من المستحضرات الأخرى، والتي يمكن تحضيرها في غضون 5 دقائق فقط، ثم تتخلصين من مشاكل الشعر التي تواجهك.

طريقة تحضير بخاخ الكركدية

في 5 دقائق جهزي بخاخ الكركدية لشعرك بالخطوات التالية:

- أولًا قومي بغلي ربع كوب من بتلات الكركديه المجففة في 1.5 كوب من الماء.

- عندما يبرد، ضيفي ملعقة صغيرة من الجلسرين، وملعقة صغيرة من زيت الزيتون، وخمس قطرات من الزيوت العطرية مثل اللافندر أو الليمون، بحسب موقع«forestessentialsindia» البريطاني.

- قومي بمزج الخليط السابق وقلبي جيدا.

- صفي البتلات، ثم اسكبي الخليط في زجاجة رذاذ نظيفة.

- رشي بخاخ الكركدية مباشرة على الشعر الجاف، على الجذور والأطراف.

- قم بالتدليك الشعر بلطف لمدة 1-2 دقيقة.

-غطي شعرك بقبعة الدش واتركيه لمدة 1-2 ساعة.

- استخدمي شامبو الشعر وبلسم الشعر كالمعتاد.

- ثم احتفظي بالزجاجة في الثلاجة واستخدمها خلال 1-2 أسبوع.

-استخدميه 2-3 مرات في الأسبوع، يعزز نمو الشعر ويحمي من التشابك.

قناع الشعر بالنيم والكركديه المضاد للقشرة

ولفروة الرأس الدهنية، قومي بتحضير الكركديه للشعر مفيد للغاية في علاج مشاكل فروة الرأس الدهنية مثل القشرة والحكة بسبب خصائصه القابضة، ويمتلك النيم أيضًا خصائص مضادة للميكروبات، ويعمل هذا المزيج كعلاج ممتاز للقشرة وفروة الرأس الدهنية ونمو شعر أكثر صحة.

في هذا المستحضر الطبيعي اخلطي مسحوق الكركديه ومسحوق النيم بكميات متساوية في الزبادي لعمل عجينة ناعمة، ثم ضعيه على فروة الرأس والشعر، وبعدها اشطفيه بشامبو خفيف، واستخدميه مرة أو مرتين في الأسبوع.

شاي الكركديه لنمو الشعر

شرب هذا الشاي الغني بفيتامين C يؤدي إلى نتائج إيجابية في جعل شعرك أكثر صحة، فقط ضعي من 2-3 زهور كركديه مجففة في الكوب وكوب واحد من الماء الساخن.

- اتركيها تنقع لمدة 4-5 دقائق، ثم أضف السكر البني أو العسل حسب ذوقك.

- تناول 1-2 كوب يوميًا للحصول على أفضل النتائج.

- يمكنك أيضًا إضافة الليمون والنعناع إليه لتعزيز الطعم.