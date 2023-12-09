ماذا يحدث للجسم عند احتساء كوب من القهوة على معدة فارغة؟

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- نرمين ضيف الله

عند احتساء كوب من القهوة على معدة فارغة، يدخل الكافيين إلى مجرى الدم بسرعة أكبر من المعتاد، وذلك لأن الكافيين يمتص بسهولة في المعدة والأمعاء الدقيقة.

ويقول الدكتور أسامة صلاح استشاري التغذية والسمنة عند احتساء كوب من القهوة على معدة فارغة يمكن أن يتسبب ذلك في زيادة سرعة ضربات القلب، وخصوصًا لدى مرضى ضغط الدم المرتفع.

وأضاف في تصريح خاص لـ"الخليج 365"، يمكن أن يسبب الكافيين اضطرابات في المعدة، مثل الشعور بالغثيان والقيء، وأحيانا الإصابة بالإسهال.

وأشار إلى أن الأشخاص الذين يعانون حساسية الكافيين، يمكن أن يشعروا بالتوتر والقلق، لذا ينصح بعدم تناولها في بداية اليوم على معدة فارغة.

وأكد أن احتساء كوب من القهوة يمكن أن يسبب حالة من النشاط الزائد والأرق عند تناوله قبل النوم، لذا ينصح بعدم تناوله عند الذهاب للفراش.

وقدم عدة نصائح تشمل ما يلي:

1- عدم تناول القهوة في وقت متأخر.

2- تناول كوب القهوة وسط الطعام.

3- تجنب تناول القهوة على معدة فارغة.

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