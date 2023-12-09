دراسة تكشف: تناول الكاكاو يحميك من هذا المرض

محمد اسماعيل - القاهرة - كشف باحثون في دراسة حديثة، أجريت بمستشفى ماساتشوستس العام، تأثير الكاكاو المذهل على الإدراك، ودوره في منع حدوث تدهور معرفي، والإصابة بالزهايمر، وفقًا لما ذكره موقع "medicalxpress".



ووجدت تجربة الدراسة أن تناول مكملات مستخلص الكاكاو التي تحتوي على 500 ملغ يومياً من فلافانول الكاكاو له فوائد معرفية لكبار السن الذين لديهم نظام غذائي أقل جودة، نقلا عن موقع 24.

وشملت الدراسة 573 مسناً خضعوا لاختبارات معرفية شخصية ومفصلة على مدى عامين.

وأظهرت نتائج التقييمات النفسية العصبية المفصلة على مدى عامين أن مكملات مستخلص الكاكاو اليومية، مقارنة مع العلاج الوهمي، لم تكن مفيدة للوظيفة الإدراكية العامة أو الخاصة بمجال معين.

ومع ذلك، أظهرت التحليلات الثانوية أن المشاركين الذين يعانون من سوء نوعية النظام الغذائي لديهم فوائد معرفية من تناول مكملات مستخلص الكاكاو.

ومستخلص الكاكاو خليط مر بطعم الشوكولاتة، يتكون من جزيئات الزانثين الثيوبرومين، والكافيين والبروسيانيدينات.

وتوجد شواهد علمية على أن مكملات مستخلص الكاكاو توفر فوائد للقلب والشرايين، بتحسين تدفق الدم وتأثيرات مضادات الأكسدة.

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